Netflix: 5 horror e thriller da scoprire per gli amanti del brivido

Per gli appassionati di film horror e thriller, Netflix offre una vasta selezione di titoli che spesso passano inosservati ma che meritano di essere scoperti. Queste pellicole, pur non essendo tra le più pubblicizzate, si rivelano autentiche gemme per chi cerca emozioni forti e storie avvincenti. Di seguito, presentiamo cinque film che non possono mancare nella lista di chi ama il brivido.

His House: un horror con una forte denuncia sociale

“His House” è un film che ha catturato l’attenzione della critica e del pubblico, posizionandosi tra i migliori horror su Netflix secondo Rotten Tomatoes. Scritto e diretto da Remi Weekes, al suo esordio alla regia, il film racconta la storia di una coppia di rifugiati che si trasferisce in Inghilterra, dove si trovano a dover affrontare una forza maligna che si nasconde tra le mura della loro nuova abitazione. La pellicola non si limita a spaventare, ma affronta anche tematiche sociali rilevanti, come il trauma e le difficoltà dei migranti. La combinazione di horror e critica sociale rende “His House” un’opera d’impatto, capace di suscitare riflessioni profonde oltre al semplice intrattenimento.

Creep e Creep 2: il brivido del found-footage

Un altro titolo da non perdere è “Creep“, un horror in stile found-footage che ha guadagnato una solida base di fan. Interpretato da Mark Duplass e diretto da Patrick Brice, il film narra la storia di un videomaker che accetta un incarico in una baita isolata, dove incontra un cliente dal comportamento inquietante e pericoloso. La tensione cresce man mano che la trama si sviluppa, portando lo spettatore a vivere un’esperienza immersiva e angosciante. Non solo il primo film ha riscosso successo, ma anche il sequel, “Creep 2“, è disponibile su Netflix, insieme a una serie TV ispirata al concept originale, intitolata “The Creep Tapes“. Questi titoli offrono un mix di suspense e originalità che li rende imperdibili per gli amanti del genere.

Apostolo: un viaggio nel terrore di una setta

“Apostolo” è un film che si distingue per la sua atmosfera inquietante e la trama avvincente. Dan Stevens interpreta Thomas Richardson, un ex missionario che si infiltra in una setta misteriosa per cercare di ritrovare la sorella scomparsa. La narrazione inizia in modo lento, ma culmina in un finale brutale che lascia il segno. La pellicola esplora il tema del fanatismo religioso e il terrore che può derivare dall’adesione a credenze estreme. Con una regia attenta e una sceneggiatura ben costruita, “Apostolo” riesce a mantenere alta la tensione fino all’ultimo minuto, offrendo un’esperienza cinematografica che non delude.

Il Rituale: un’escursione che si trasforma in incubo

“Il Rituale“, diretto da David Bruckner e basato sull’omonimo romanzo di Adam Nevill, segue quattro amici che decidono di intraprendere un’escursione nella natura selvaggia della Svezia per commemorare un amico scomparso. Tuttavia, il viaggio si trasforma rapidamente in un incubo quando abbandonano il sentiero sicuro. La pellicola gioca con le paure primordiali legate alla natura e all’ignoto, creando un’atmosfera di crescente angoscia. La tensione si accumula mentre i protagonisti si confrontano con forze oscure e misteriose, rendendo “Il Rituale” un’esperienza avvincente per gli amanti del genere horror.

Don’t Move: tensione e paura in un thriller avvincente

Infine, “Don’t Move” è un thriller ad alta tensione che ha riscosso un buon successo al momento del suo debutto su Netflix nel 2024. La trama ruota attorno a una madre in lutto che diventa il bersaglio di un serial killer. La performance di Kelsey Asbille nel ruolo principale è stata particolarmente apprezzata, contribuendo a mantenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La pellicola riesce a mescolare elementi di suspense e dramma, creando un’atmosfera di ansia palpabile che coinvolge il pubblico. Con una narrazione avvincente e colpi di scena inaspettati, “Don’t Move” si afferma come un titolo da non perdere per chi cerca un’esperienza di visione intensa e coinvolgente.

