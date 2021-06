Nestor Carbonell si unisce a Josh Duhamel nel thriller d’azione “Bandit”

“Bandit” è il nuovo trhriller che sarà girato dal regista Allan Ungar. Nel film ci sarà anche Mel Gibson assieme a Nestor Carbonell.

Bandit: c’è anche Nestor Carbonel nel cast

Nestor Carbonell, che interpreta il meteorologo Yanko Flores nella vivace serie “The Morning Show”, si è unito a Mel Gibson e Josh Duhamel in “Bandit”, un thriller d’azione diretto da Allan Ungar. Anche Elisha Cuthbert potrebbe essere scritturata per il film che è attualmente in lavorazione in Georgia.

Nestor Carbonell si è fatto un nome con apparizioni nella serie “Lost”, “The Dark Knight” e “Bates Motel”. Ritorna per la seconda stagione della serie di successo di Apple Studio “The Morning Show”, che debutta il 17 settembre.

La trama di “Bandit”

“Bandit” è basato sulla vera storia di Gilbert Galvan Jr, noto anche come The Flying Bandit, che è riuscito a farla franca con 63 rapine in banca e gioielli durante la sua famigerata follia criminale. Duhamel interpreta il criminale in carriera, che è fuggito da una prigione americana ed è entrato in Canada, creandosi una nuova vita ma che non è riuscito a fermare i suoi modi sfacciati di rapina. Cuthbert interpreta la moglie. Gibson è il gangster che offre un prestito al bandito. Il personaggio di Carbonell è quello del “brillante detective Snydes”, che guida la caccia all’uomo attraverso il paese, secondo i produttori.

La produzione del film

Highland Film Group gestisce le vendite internazionali del film. Kraig Wenman ha scritto la sceneggiatura basata sul romanzo best-seller dell’autore Robert Knuckle e sulle interviste del giornalista Ed Arnold con Galvan. I produttori sono Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions, Eric Gozlan di Goldrush Entertainment e Ryan Donnell Smith di Thomasville Pictures.

