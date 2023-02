Molti spettatori se ne saranno accorti o forse no. In una scena di Babylon, il film di Damien Chazelle sulla Hollywood degli anni 20’, è comparso sullo sfondo un manifesto un po’ troppo in anticipo sui tempi. La sequenza incriminata è stata postata da un utente su Twitter.

La sequenza incriminata

Sullo sfondo di una scena con Diego Calva, infatti, si scorge il poster di Jackass Forever, film del 2022. Un po’ fuori luogo visto che la sequenza di Babylon è ambientata nel 1952.

my favorite surprise at the end of babylon was the jackass forever billboard making an appearance on a 1952 studio lot pic.twitter.com/RA6HJIyiG0 — Owen (@styleboy4life) January 31, 2023

Babylon è uscito nelle sale italiane il 19 gennaio di quest’anno e ha già incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 2,3 milioni di euro. Negli Stati Uniti non ha incassato tanto ed ha avuto recensioni contrastanti.

La trama di Babylon

Con questo film Chazelle (First man, La la land, Whiplash) ha l’ambizione di raccontare le origini del cinema hollywoodiano con un progetto sfarzoso e di ragguardevoli dimensioni. In tre ore di durata, Babylon narra la storia dei primi anni di Hollywood fino al passaggio dal cinema muto al sonoro con l’intenzione di descrivere la decadenza dell’industria cinematografica del periodo.

I ritratti dei divi hollywoodiani dell’epoca del muto

Ecco così il ritratto di attori che raggiungono l’apice e poi cadono rovinosamente. Come Nellie LaRoy (Margot Robbie), un’aspirante attrice che dopo aver partecipato a un party pieno di divi dà il via alla sua carriera e diventerà una star. Come Manny Torres (Diego Calva), un aspirante attore ispano-americano, o come Jack Conrad (Brad Pitt), un divo ricchissimo e sregolato, noto per le feste piene di eccessi. L’arrivo del sonoro cambierà le loro vite.

Il giudizio della critica

Il film, considerato da molti critici eccessivamente lungo e caotico, è molto controverso. Nel cast di Babylon vi sono Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li e Tobey Maguire.

LEGGI ANCHE LA NOSTRA RECENSIONE: Recensione “Babylon”: una rappresentazione degli sfavillanti anni ’20 decisamente fuori dal normale