“Nero”: il film di Giovanni Esposito in arrivo nei cinema il 15 maggio, una storia di redenzione e lotta

Il 15 maggio segna l’arrivo nei cinema di “Nero”, l’opera prima di Giovanni Esposito, attore e ora regista, che ha debuttato in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre. Questo film, distribuito da Bartlebyfilm, racconta una storia di redenzione ambientata tra le periferie della Campania e un gruppo di outsider determinati a lottare per emergere. La pellicola è stata anticipata da una clip esclusiva, che offre uno sguardo intrigante su ciò che il pubblico può aspettarsi.

Un cast ricco di talenti

Giovanni Esposito non solo dirige il film, ma interpreta anche il protagonista, un piccolo criminale campano di mezza età. La sceneggiatura è frutto della collaborazione tra Esposito, Francesco Prisco e Valentina Farinaccio. Al suo fianco, nel cast, ci sono attori di spicco come Susy Del Giudice, Anbeta Toromani, Giovanni Calcagno e Peppe Lanzetta. La pellicola vanta anche la partecipazione di volti noti come Roberto De Francesco, Cristina Donadio e Alessandro Haber. La direzione della fotografia è stata affidata a Daniele Ciprì, noto per il suo lavoro visivo distintivo.

La trama di “Nero”

La storia ruota attorno a un uomo che vive di espedienti per prendersi cura della sorella Imma, interpretata da Susy Del Giudice, che affronta una grave disabilità. Durante una rapina che non va come previsto, il protagonista scopre di possedere un potere straordinario: la capacità di guarire le persone, ma a un costo elevato, poiché ogni volta perde uno dei suoi cinque sensi. Questo elemento fantastico si intreccia con la dura realtà della vita nelle periferie, creando un contrasto affascinante.

Nella clip esclusiva, il protagonista si confronta con un medico, rivelando di aver perso l’olfatto e di sospettare di avere contratto un virus misterioso. Tuttavia, il medico attribuisce il suo disturbo allo stress, mentre la sorella Imma continua a mettere alla prova la pazienza del dottore con i suoi comportamenti indisciplinati.

Riflessioni del regista sulla periferia

Giovanni Esposito condivide le sue riflessioni sulla vita nelle periferie, descrivendole come un “continente a parte”. Secondo lui, in questi luoghi, le regole naturali vengono spesso riscritte e il rispetto dei confini è un concetto individuale. La sua visione del protagonista, Nero, è quella di un immigrato in un continente di immigrati, che si sente in debito e si adatta a una comunità composta principalmente da africani. Esposito sottolinea come questi spazi siano abitati da coloro che sono stati abbandonati dalla società, creando un contrasto tra la bellezza del mare e la durezza della vita quotidiana.

Dettagli sulla produzione e le proiezioni

“Nero” è prodotto da Bartlebyfilm, Run Film, Pepito e Rai Cinema, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Campania attraverso la Fondazione Film Commission Regione Campania. La distribuzione avverrà tramite Bartlebyfilm il 15 maggio.

In vista della sua uscita, il regista e il cast parteciperanno a diverse presentazioni. Il 13 maggio, alle ore 21.30, si svolgerà un evento al Barberini di Roma, mentre il 14 maggio ci saranno due appuntamenti: alle 20.30 al TorreVillage di Benevento e al Multisala Partenio di Avellino. Questi eventi rappresentano un’opportunità per il pubblico di incontrare il cast e scoprire di più sulla realizzazione del film.

