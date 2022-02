Nella tana dei lupi 2: inizio riprese a primavera

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, partiranno a fine primavera in Serbia e Francia le riprese del sequel “Nella tana dei lupi 2”.

Al via le riprese del sequel “Nella tana dei lupi 2”

Gerard Butler (“Attacco al potere – Olympus Has Fallen), O’Shea Jackson Jr. (“Straight Outta Compton”) e Meadow Williams (“Boss Level”) torneranno nel cast del sequel di “Nella tana dei lupi”. A loro si aggiungono Swen Temmel (“After”), mentre Curtis “50 Cent” Jackson è atteso per entrare in veste di produttore.

Gerard Butler vestirà nuovamente i panni di Big Nick, questa volta alla ricerca in Europa di Donnie (Jackson Jr.), coinvolto nel pericoloso mondo dei ladri di diamanti e della famigerata mafia delle pantere impegnate nella realizzazione di un’imponente rapina al più grande scambio di diamanti del mondo.

Christian Gudegast tornerà in veste di sceneggiatore-regista.

Sierra/Affinity sta continuando a occuparsi delle vendite internazionali al prossimo EFM virtuale dopo aver lanciato il progetto per la prima volta a Cannes 2019. Alcuni accordi sono già stati firmati con acquirenti internazionali, ma gli Stati Uniti rimangono in gioco con più corteggiatori che stanno attualmente valutando l’acquisto.

I produttori del film originale, che includono Tucker Tooley, Alan Siegel e Gerard Butler, dovrebbero produrre con la Diamond Film Productions. Meadow Williams della Diamond Films sarà il produttore esecutivo con Temmel e Glenn Feig.

Il primo film

“Nella tana dei lupi” è uscito nel 2018 e ha incassato 80 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ruotava attorno all’organizzazione di una rapina nell’inespugnabile Federal Reserve Bank di Los Angeles. I ladri coinvolti, tutti professionisti capaci di agire con precisione e con grande calcolo, dovevano vedersela con la squadra speciale anticrimine con a capo “Big Nick” O’Brien (Gerard Butler), conosciuta per i suoi metodi poco ortodossi.

Roberta Rosella

02/02/2022