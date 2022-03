“The Parenting”: Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow e Dean Norris nel cast del film

Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow e Dean Norris, che sono apparsi in alcuni degli spettacoli televisivi più acclamati di questo secolo, sono stati scelti per “The Parenting”, una commedia dalla co-produzione New Line e HBO Max.

“The Parenting”: una commedia che strizza l’occhio al soprannaturale

Craig Johnson, il regista forse più noto per la commedia del 2014 “The Skeleton Twins”, dirigerà il film che uscirà a marzo in Massachusetts. Scritta da Kent Sublette, la sceneggiatura è incentrata su una giovane coppia gay, Graham (Brian Crox) e Josh (Edie Falco), che organizzano un incontro tra i rispettivi genitori (Lisa Kudrow e Dean Norris) in un’accogliente casa in campagna che hanno appena preso in affitto. Le cose prendono una svolta tragicomica quando i nuovi inquilini scoprono che è già abitata da un’entità malvagia di oltre 400 anni.

Chi sono gli attori di questa spassosa commedia

Iniziamo dall’attore veterano del quartetto: Brian Cox. Dagli anni novanta a oggi, molte sono state le sue interpretazioni, sia in ruoli minori che di spicco, diventando uno dei caratteristi più ricercati. Partecipa a film come “Il processo di Norimberga” dove interpreta il gerarca Herman Goring, ricevendo un Emmy Awards e una nomination ai Golden Globe. Tanti i suoi film: “L’agenda nascosta”, “Roba Roy” con Liam Neeson, “Il collezionista”, “Il ladro di orchidee”, “The Ring”, “Troy” e “Braveheart – Cuore impavido” di Mel Gibson.

Nel 2003 interpreta il William Stryker nel film X-Men 2. Il 5 gennaio 2020, vince il suo primo Golden Globe,, per l’interpretazione nella serie televisiva “Succession”.

Edie Falco ha recitato nei film drammatico della HBO “I Soprano” e “Nurse Jackie”, diventando la prima donna a vincere un Emmy come Migliore Attrice sia nelle categorie drammatiche che quelle comiche. È stata nominata per un record di 22 premi SAG e di recente ha interpretato Hillary Clinton nella serie limitata Impeachment. La vedremo presto in molti dei sequel di “Avatar” di James Cameron.

Lisa Kudrow è diventata un’icona della NBC strimpellando bizzarre canzonette ai suoi “Friends”, vestendo i panni della stralunata hippie Phoebe Buffay. Per questo iconico ruolo ha vinto vari premi, tra cui un Emmy, uno Screen Actors Guilde un Satellite Award, senza dimenticare la nomination ai Golden Globe. Oltre a guadagnare sei nomination. Successivamente appare nella commedia musicale “Better Nate Than Ever”, che debutterà il 1 aprile su Disney+.

Dean Norris nel 2003 corona il suo sogno: entra a far parte del cast principale di “Tremors – La serie” nel ruolo di W.D. Twitchell. Dal 2008 al 2013 è stato uno dei protagonisti della serie televisiva “Breaking Bad”, nel ruolo dell’agente della DEA Hank Schrader, al fianco di Bryan Cranston e Aaron Paul. Nel febbraio del 2013 è entrato a far parte del cast principale della serie televisiva “Under The Dome”, nel ruolo di James “Big Jim” Rennie.[1] A partire invece dal 2016 appare in alcuni episodi della serie tv “The Big Bang Theory”. L’attore può attualmente essere visto nella serie comica “The United States of Al”, della CBS prodotta da Chuck Lorre.