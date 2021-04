Demonic: il nuovo film di Neill Blomkamp ha una trama e data di uscita

Uscirà in estate l’horror “Demonic” diretto dal regista Neill Blomkamp

Neill Blomkamp cambia genere con “Demonic”

Dopo ben 3 film di fantascienza, il regista Neill Blomkamp passa al genere horror con il suo ultimo lavoro “Demonic”, trovando casa presso la compagnia di produzione e distribuzione IFC Midnight. Con questa acquisizione, il nuovo progetto di Blomkamp si è assicurato una data di uscita ufficiale – il 20 agosto 2021 – mentre emergono anche alcuni importanti dettagli sul casting e sulla trama. Sul fronte del casting, IFC Midnight ha rivelato che il cast di “Demonic” include Carly Pope (“Elysium“), Chris William Martin (“Adaline- L’eterna giovinezza“) e Michael Rogers (“The Blacklist“).

La sinossi ufficiale di “Demonic” recita:

“In “Demonic “, una giovane donna libera demoni terrificanti quando le forze soprannaturali alla radice di una frattura vecchia di decenni tra madre e figlia vengono brutalmene rivelate in questo thriller horror del regista Neill Blomkamp.

Come già riportato in precedenza da http://collider.com, Blomkamp ha girato “Demonic” nella British Columbia durante l’estate. “Demonic” è stato realizzato con l’aiuto di AGC Studios. Inoltre, in linea con la visione creativa delle precedenti opere di Blomkamp, ​​”Demonic” presenterà forti elementi fantascientifici / soprannaturali ed effetti speciali.

Le parole di Arianna Bocco, presisente della IFC Films:

“Neil Blomkamp è esploso sulla scena cinematografica con “District 9” lasciando il segno con film che sfidano e sovvertono il genere”. È entusiasmante lavorare insieme a questa nuova visione tanto attesa ed immergersi in un altro mondo terribilmente simile al nostro”

Come ricorderete Blomkamp avrebbe dovuto dirigere “Robocop Returns“, nuovo capitolo del franchise di fantascienza e sequel dell’originale del 1987. Successivamente però a causa dell’incompatibilità, in termini di tempi di produzione, tra questo film ed il nuovo progetto horror il regista aveva abbandonato il ruolo

“Demonic” uscirà IFC il 20 agosto grazie a IFC Midnight

Luca Francesconi

01/04/2021