Neil Patrick Harris torna nei panni di Barney Stinson nella serie spinoff di “How I Met Your Father”

Neil Patrick Harris, l’attore che ha interpretato Barney Stinson nella serie televisiva “How I Met Your Mother“, farà il suo ritorno nella seconda stagione dello spin-off “How I Met Your Father” su Hulu. Harris apparirà nel finale di metà stagione, in onda alla fine del mese.

L’attore ha fatto un’apparizione a sorpresa nei panni del suo personaggio di Barney Stinson nella première della seconda stagione della serie spin-off. Si prevede che avrà un ruolo fondamentale nella trama.

Nel finale dell’episodio, intitolato “Cool and Chill”, la linea temporale si sposta a un anno dopo gli eventi precedenti. Sophie (interpretata da Hilary Duff) lascia un messaggio vocale isterico a sua madre Lori (Paget Brewster), dicendo di pensare di uscire con suo padre, prima di scontrarsi improvvisamente con un lussuoso SUV. Quando la portiera si apre, si scopre che il guidatore è Barney. Egli scrolla le spalle e dice a Sophie: “Dude!”, mentre il paraurti dell’Audi cade sul marciapiede.

Quando il futuro Sophie (Kim Cattrall) viene chiesto da suo figlio chi sia quel ragazzo, risponde: “Ci arriveremo presto”.

Il finale di metà stagione in due episodi sarà disponibile in streaming su Hulu il 28 marzo. La seconda stagione continuerà con ulteriori episodi a partire dal 23 maggio, con un nuovo episodio ogni martedì fino al finale di stagione in due parti l’11 luglio.

Conclusioni

Il ritorno di Neil Patrick Harris nei panni di Barney Stinson è atteso con grande entusiasmo dai fan della serie originale e dello spin-off “How I Met Your Father”. La sua partecipazione, insieme all’interessante trama della seconda stagione, promette di portare divertimento e intrattenimento agli spettatori di tutto il mondo.