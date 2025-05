NBC cancella cinque serie tv: una decisione che segna un cambiamento radicale nel palinsesto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete televisiva NBC ha recentemente annunciato la cancellazione di cinque delle sue serie di prima serata, un evento che ha colpito sia i fan che gli addetti ai lavori. Questa decisione segna un momento significativo per la programmazione della rete, che ha visto un calo degli ascolti e una necessità di ristrutturazione. Le serie coinvolte in questa ondata di cancellazioni includono Found, Lopez vs. Lopez, Night Court, Suits LA e The Irrational.

Le serie cancellate: un’analisi dettagliata

La cancellazione di Found è stata una delle più sorprendenti, considerando che la serie ha avuto una media di 3,9 milioni di spettatori nel corso della sua seconda stagione. Interpretata da Shanola Hampton, la trama ruota attorno a un’ex vittima di rapimento che guida un team specializzato nella ricerca di persone scomparse. Tuttavia, nonostante il potenziale, la serie ha subito un calo del 13% rispetto alla sua stagione inaugurale, il che ha contribuito alla decisione di NBC di interrompere la produzione.

Un’altra serie che ha subito un destino simile è Suits LA, uno spin-off della popolare serie Suits. Nonostante l’hype iniziale, Suits LA ha registrato solo 2,35 milioni di spettatori, rendendolo uno dei drama meno seguiti della rete. Questo risultato ha messo in evidenza la difficoltà di replicare il successo del suo predecessore, portando alla sua cancellazione dopo sole tre stagioni.

Le comedy in difficoltà: Night Court e Lopez vs. Lopez

Le comedy Night Court e Lopez vs. Lopez hanno anch’esse subito un duro colpo. Night Court, un revival della sitcom degli anni ’80 Giudice di notte, ha visto una significativa diminuzione degli ascolti, con una media di 1,95 milioni di spettatori per episodio, segnando un calo del 36% rispetto alla stagione precedente. La serie, che ha visto il ritorno di Melissa Rauch nel ruolo della figlia del defunto giudice Harry Stone, non è riuscita a conquistare il pubblico come sperato.

Dall’altra parte, Lopez vs. Lopez, che ha visto protagonista il comico George Lopez insieme alla figlia Mayan Lopez, ha anch’essa faticato a mantenere un buon numero di spettatori. La cancellazione di entrambe le serie evidenzia un trend preoccupante per le comedy di NBC, che stanno lottando per attrarre un pubblico costante.

The Irrational e il futuro delle serie NBC

Infine, The Irrational, che ha visto Jesse L. Martin nel ruolo di un esperto di scienze comportamentali, ha chiuso i battenti dopo due stagioni. Con una media di poco più di 2 milioni di spettatori, la serie ha registrato un calo di quasi il 40% rispetto all’anno precedente, rendendo la sua cancellazione una scelta prevedibile.

Queste cancellazioni lasciano ora in sospeso il destino di altre serie di NBC, come il medical drama Brilliant Minds, il crime drama The Hunting Party e il mystery drama Grosse Pointe Garden Society. Tra queste, Grosse Pointe Garden Society è attualmente la meno seguita, il che rende improbabile un suo rinnovo. La rete si trova quindi di fronte a una sfida significativa nel ripensare la sua programmazione e nel cercare di attrarre nuovamente un pubblico fedele.

