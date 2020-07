Naya Rivera: scomparsa la star di “Glee”

La star di “Glee” Naya Rivera è scomparsa mercoledì nei pressi del lago Piru nel sud della California. A dare la notizia è stato il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura, fuori Los Angeles.

Naya Rivera: si teme che sia annegata

I funzionari del dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura hanno iniziato la ricerca dell’interprete di “Glee”, dopo che suo figlio di 4 anni è stato trovato da solo su una barca nel lago mercoledì pomeriggio.

Secondo quanto riportato dal dipartimento dello sceriffo, Naya Rivera, che nella famosa serie musicale interpretava la cheerleader Santana Lopez, ha noleggiato la barca verso le 13:00. Circa tre ore dopo, un altro frequentatore del lago ha trovato il bambino nella barca da solo. Secondo i rapporti, il piccolo ha detto alle autorità che lui e la mamma stavano nuotando, sua madre è saltata in acqua ma non è tornata sulla barca.

È stata immediatamente avviata una ricerca con l’uso di elicotteri, droni e squadre di immersione, interrotta solo durante la notte e ripresa questa mattina presto. Purtroppo si teme che la donna sia annegata.

Ecco il twitt con le riprese delle ricerche

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Naya Rivera, 33 anni, è un’attrice e cantante americana famosa soprattutto per il suo ruolo di Santana Lopez nella famosa serie “Glee”. L’interprete era impegnata ultimamente in “Step Up: High Water“, serie televisiva statunitense basata sul franchise di “Step Up”.

Al cinema è apparsa in “Glee: The 3D Concert Movie“, film concerto del 2011 diretto da Kevin Tancharoen, che documenta il “Glee Live! In Concert!”, un tour intrapreso dal cast dell’omonima serie.

Ecco l’ultimo post di Rivera su Instagram di martedì, con una foto con suo figlio: