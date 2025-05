Nathan Fillion: dalla voce di Hal Jordan a Guy Gardner nel nuovo film di Superman

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attore Nathan Fillion, noto per il suo talento nel doppiaggio e per i suoi ruoli in film e serie TV, si prepara a un’importante transizione nel suo percorso artistico. Dopo aver prestato la voce a Hal Jordan in diversi film d’animazione della DC, Fillion debutterà nel live-action come Guy Gardner nel nuovo film di Superman diretto da James Gunn. Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan dei fumetti e del cinema, rendendo l’attesa per l’uscita del film ancora più palpabile.

Il giuramento delle Lanterne Verdi

Il giuramento delle Lanterne Verdi è un elemento centrale nella mitologia di questo corpo intergalattico. Ogni membro, prima di ricevere il proprio anello di potere, deve pronunciare le parole: “Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Colui che nel buio del male si perde, si guardi dal mio potere… la luce di Lanterna Verde!”. Queste frasi non solo rappresentano il dovere dei Guardiani dell’Universo, ma simboleggiano anche la lotta contro le forze del male, un tema ricorrente nelle storie di supereroi. La figura delle Lanterne Verdi è stata esplorata in numerosi film e serie animate, ma il passaggio al live-action rappresenta una nuova sfida e opportunità per il franchise.

Nathan Fillion: un attore versatile

Nathan Fillion è un attore canadese che ha conquistato il pubblico con la sua versatilità. La sua carriera è iniziata negli anni ’90, ma è stato il ruolo di Richard Castle nella serie “Castle” a portarlo alla ribalta. Tuttavia, il suo amore per i fumetti e i supereroi è evidente anche nel suo lavoro di doppiaggio. Fillion ha interpretato Hal Jordan in sei film d’animazione DC dal 2011 al 2019, dimostrando di essere una voce riconoscibile e amata dai fan. La sua capacità di dare vita a personaggi complessi e carismatici lo ha reso una scelta naturale per il ruolo di Guy Gardner, un personaggio noto per la sua personalità audace e il suo approccio diretto.

L’emozione di un sogno che si avvera

L’attore ha condiviso la sua gioia per il nuovo ruolo attraverso un post su Instagram, dove ha espresso quanto significasse per lui essere parte del film di Superman. “Essere parte del nuovo film di Superman è un sogno che si realizza”, ha scritto Fillion, allegando una foto della sua copia della prima apparizione di Guy Gardner nel fumetto “Lanterna Verde #59” del 1968. Questo gesto non solo evidenzia la sua passione per i fumetti, ma anche il legame emotivo che ha con il personaggio. Fillion ha anche ringraziato i suoi amici, in particolare Bill Roe, per il supporto e per il regalo del fumetto, sottolineando l’importanza delle relazioni personali nel suo percorso professionale.

Collaborazioni con James Gunn

La carriera di Nathan Fillion è stata segnata da diverse collaborazioni con il regista James Gunn. I due hanno lavorato insieme in progetti come “Slither” e “Super“, oltre a diverse apparizioni minori nella trilogia di “Guardiani della Galassia“. Questa lunga storia di collaborazione ha creato un forte legame tra i due artisti, e il nuovo film di Superman rappresenta un ulteriore passo in avanti in questa partnership. La sinergia tra Fillion e Gunn potrebbe portare a un’interpretazione unica e memorabile di Guy Gardner, un personaggio che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei fan.

L’attesa per il film di Superman

L’uscita del nuovo film di Superman, prevista per l’11 luglio, è già al centro di molte discussioni tra i fan e gli esperti del settore. Le aspettative sono alte, e ci si aspetta che il film possa raggiungere numeri da record al botteghino. Con un cast di talento e una storia avvincente, il film promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di supereroi. La presenza di Nathan Fillion come Guy Gardner aggiunge un ulteriore elemento di interesse, rendendo l’attesa ancora più intensa. Con l’approssimarsi della data di uscita, i fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la trama e quali sorprese riserverà il film.

