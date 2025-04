Nathaly Caldonazzo racconta il suo amore e si scusa per il selfie con il feretro di Papa Francesco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, ha aperto la sua nuova stagione lunedì 28 aprile 2025, affrontando temi di attualità e storie personali. Tra gli ospiti, Nathaly Caldonazzo ha condiviso la sua esperienza amorosa con il compagno Filippo e ha colto l’occasione per scusarsi pubblicamente riguardo a un episodio controverso legato a un selfie che ha suscitato molte polemiche.

L’amore di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo, nota showgirl italiana, ha parlato con entusiasmo della sua relazione con Filippo, un uomo che non lavora nel mondo dello spettacolo. Durante la trasmissione, ha rivelato che stanno insieme da cinque mesi e che la loro storia sta procedendo in modo positivo. La Caldonazzo ha sottolineato come Filippo sia una figura di supporto nella sua vita, evidenziando l’importanza di avere un partner che non si senta in competizione con lei.

«Lui ha buoni propositi e non gli importa nulla di questo lavoro», ha dichiarato, esprimendo la sua gratitudine per la stabilità che Filippo le offre. La showgirl ha messo in evidenza come, in un’epoca in cui molte relazioni sono caratterizzate da conflitti e rivalità, la loro connessione sia basata su un reciproco sostegno e comprensione. «Siamo cresciuti e abbiamo imparato a valorizzare questo aspetto», ha aggiunto, evidenziando la maturità che entrambi hanno raggiunto nel corso del tempo.

Le scuse in diretta

Durante la puntata, Nathaly Caldonazzo ha interrotto il suo racconto d’amore per affrontare un tema delicato. Ha ringraziato Caterina Balivo per l’invito, ma ha anche sentito la necessità di scusarsi per un gesto che ha suscitato molte critiche. Si riferiva a un selfie postato su Instagram, in cui appariva con il feretro di Papa Francesco sullo sfondo.

«Volevo condividere l’emozione di quel momento, ma mi rendo conto che è stato un errore», ha spiegato. Nonostante avesse già chiesto scusa tramite una lettera sui social, ha voluto ribadire il suo rammarico in diretta. Ha chiarito che la sua intenzione non era quella di cercare consensi, ma semplicemente di condividere un momento significativo con i suoi amici. Tuttavia, ha anche denunciato come la sua azione sia stata travisata, trasformandola in un attacco alla sua moralità.

Caldonazzo ha concluso il suo intervento esprimendo la sua frustrazione per le critiche ricevute. Ha invitato le persone a riflettere sulle parole che usano, sottolineando come possano ferire profondamente. La sua richiesta di scuse è stata un momento di vulnerabilità, mostrando un lato umano di fronte a una situazione difficile.

Ultimo aggiornamento: lunedì 28 aprile 2025, 17:54

