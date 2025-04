Nathalie Guetta si racconta: desideri, ironia e il legame con David Guetta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nathalie Guetta, celebre per il suo ruolo di Natalina nella serie “Don Matteo”, ha rivelato aspetti inediti della sua vita professionale e personale in un’intervista con Francesca Fagnani nel programma “Belve”. Durante la conversazione, l’attrice ha condiviso il suo desiderio di affrontare ruoli più audaci e romantici, oltre a riflessioni sul suo percorso artistico e sul legame con il fratello, il noto DJ David Guetta.

Il desiderio di ruoli romantici e la percezione del pubblico

Nell’intervista, Nathalie Guetta ha espresso un rammarico significativo riguardo alla sua carriera: la mancanza di ruoli romantici. L’attrice ha affermato: “Non essere stata mai chiamata per una parte romantica: non ero mica bruttissima!” Questa dichiarazione mette in luce il desiderio di esplorare personaggi che possano mostrare un lato più seducente e complesso, lontano dall’immagine di Natalina, che spesso l’ha confinata in ruoli poco attraenti.

Guetta ha descritto come il suo personaggio sia stato costruito per apparire meno seducente, con riferimenti ironici a scelte di trucco e costumi che la rappresentavano in modo poco lusinghiero: “Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita!” Queste parole rivelano non solo il suo desiderio di diversificare la propria carriera, ma anche un approccio autoironico che caratterizza il suo modo di affrontare la vita e il lavoro.

Un pensiero su Raoul Bova e l’ironia sul set

Durante la chiacchierata, Nathalie Guetta ha anche parlato dei suoi colleghi, in particolare di Raoul Bova, che interpreta don Massimo nella serie. Alla domanda su chi preferisse tra don Matteo e don Massimo, l’attrice ha risposto con un sorriso: “Beh, un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto…” Questa affermazione ha suscitato risate sia nella conduttrice che nel pubblico, evidenziando il lato ironico e autoironico di Guetta. La sua capacità di scherzare su se stessa e sulle dinamiche del set dimostra un atteggiamento positivo e leggero, che la rende una figura amata dal pubblico.

Il legame con il fratello David Guetta

Nathalie ha anche colto l’occasione per parlare del suo rapporto con il fratello, il famoso DJ David Guetta. Descrivendo David, ha sottolineato come sia una persona più spensierata e leggera: “È nato con il cervello più sgombro di confezione, nasciamo tutti con dei pesi che vengono dai genitori, lui ha avuto un bagaglio più leggero.” Queste parole rivelano non solo la stima che Nathalie nutre per il fratello, ma anche un affetto profondo, nonostante le differenze di personalità.

Il racconto di Nathalie Guetta offre uno spaccato della sua vita, evidenziando il desiderio di esplorare nuove opportunità artistiche e il forte legame familiare che la unisce a David. La sua ironia e la sua sincerità la rendono una figura affascinante nel panorama dello spettacolo italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!