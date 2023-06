“Nate Libere” è la nuova serie di Picomedia, il produttore di Mare Fuori, ambientata in un carcere femminile

Dopo lo straordinario successo di Mare fuori, Picomedia ha annunciato la volontà di sviluppare un progetto tutto al femminile. Si vuole quindi raccontare la realtà carceraria in chiave femminile con questa nuova serie intitolata Nate Libere. Non stupisce infatti che Picomedia voglia sfruttare il momento estremamente positivo, dovuto al successo mondiale della terza stagione di Mare Fuori.

Il progetto, affidato a Franco Bernini e Rosa Ventrella, è ancora in fase di sviluppo. Ciò che sappiamo riguarda soprattutto la volontà di raccontare un mondo complesso e sorprendente, con situazioni difficili che non sono in grado di ostacolare la vitalità di questo mondo. Come accaduto analogamente con Mare Fuori, vedremo storie di speranza e di riscatto, amicizie profonde e sincere che si intrecceranno con storie d’amore e di maternità. Le scene si svolgeranno tra le celle e i laboratori di formazione in cui non mancheranno colpi di scena.

Di seguito alcune dichiarazioni del produttore Roberto Sessa su questo nuovo progetto dal titolo “Nate Libere“:

“È da tempo che stiamo sviluppando questo nuovo concept sul carcere femminile, che presto finalmente vedrà la luce. Attualmente siamo in fase di discussione con i potenziali broadcaster”

Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità e sviluppi su questa nuova serie targata Picomedia. Nel frattempo però, il progetto Mare Fuori continua a regalare soddisfazioni. Dopo l’enorme successo in collaborazione con Rai Fiction, a maggio sono iniziate le riprese della quarta stagione. Il cast tornerà quindi a girare a Napoli, con la conferma del regista Ivan Silvestrini. La consacrazione della serie però, è avvenuta soprattutto dopo la relativa pubblicazione su Netflix. Il popolare servizio di streaming può essere ancora considerato come un vero e proprio trampolino di lancio per molte serie tv e film. Basti pensare a Squid Game, la serie tv coreana divenuta vero e proprio fenomeno mondiale grazie a Netflix.