Natalie Portman si dice disponibile a tornare nel ruolo di Padme Amidala in Star Wars

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attrice Natalie Portman ha recentemente rilasciato un’intervista a Entertainment Tonight in occasione dell’uscita del suo nuovo film “Fountain of Youth“, disponibile su Apple TV+. Durante la conversazione, Portman ha affrontato il tema del possibile ritorno del suo iconico personaggio, Padme Amidala, nella saga di Star Wars. Questo annuncio ha riacceso l’interesse dei fan, soprattutto dopo che sono emerse voci riguardanti il ritorno di alcuni attori della trilogia prequel.

Voci di corridoio sul ritorno di Padme Amidala

All’inizio del 2025, sono circolate notizie insistenti riguardo al possibile coinvolgimento di Natalie Portman e Hayden Christensen nella seconda stagione della serie “Ashoka“. Le riprese dei nuovi episodi sono già iniziate e Lucasfilm ha confermato ufficialmente il ritorno di Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker. Tuttavia, non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo al ritorno di Portman, il che ha lasciato i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

Durante l’intervista, Portman ha espresso la sua disponibilità a tornare nel ruolo di Padme, sottolineando che, sebbene non sia stata contattata dalla Lucasfilm, è aperta a qualsiasi opportunità. “Ascoltate, nessuno me l’ha chiesto, ma sono aperta a tutto”, ha dichiarato l’attrice. Questa affermazione ha suscitato entusiasmo tra i fan, che sperano di rivedere il personaggio di Padme Amidala, una figura centrale nella saga di Star Wars, in nuove avventure.

Il ritorno di altri attori della trilogia prequel

Fino ad oggi, Lucasfilm ha già riportato nel mondo di Star Wars due delle tre star principali della trilogia prequel: Ewan McGregor, che ha ripreso il ruolo di Obi-Wan Kenobi, e Hayden Christensen, che ha ripreso il suo iconico ruolo di Anakin Skywalker. L’assenza di Natalie Portman, che ha interpretato Padme Amidala, è stata notata dai fan, che sperano di vederla nuovamente nel franchise.

La saga di Star Wars ha sempre avuto un forte legame con i suoi personaggi principali, e il ritorno di Portman potrebbe arricchire ulteriormente la narrazione. La sua interpretazione di Padme ha lasciato un’impronta indelebile nella storia, e la possibilità di rivederla in un contesto nuovo o in una continuazione della sua storia è un’idea che affascina molti.

La reazione dei fan e le aspettative future

La disponibilità di Natalie Portman a tornare nel ruolo di Padme Amidala ha generato un’ondata di entusiasmo tra i fan della saga. Molti sperano che Lucasfilm possa considerare la sua partecipazione in progetti futuri, specialmente ora che il franchise sta espandendo il suo universo attraverso nuove serie e film. La presenza di Portman potrebbe non solo attrarre i fan della trilogia prequel, ma anche introdurre nuove generazioni al personaggio di Padme.

In attesa di ulteriori notizie ufficiali, i fan possono continuare a seguire le avventure di Star Wars attraverso le nuove produzioni in arrivo. La saga continua a evolversi, e con essa le possibilità di rivedere personaggi amati come Padme Amidala.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!