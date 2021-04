Natalie Portman reciterà nel film della HBO “The Days of Abandonment”

La vincitrice dell’Oscar Natalie Portman sarà la produttrice esecutiva e reciterà in “The Days of Abandonment” per HBO Films.

The Days of Abandonment: trama e produzione

“The Days of Abandonment” segue Tess (Natalie Portman), una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile, solo per scoprire il suo mondo fuori asse quando viene a sua volta abbandonata dal marito. Per HBO, il film sarà “un viaggio viscerale e senza esclusione di colpi nella mente di una donna in crisi che si confronta con le norme della maternità e dell’identità femminile mentre Tess attraversa i confini più oscuri della propria psiche“.

A dirigere il film ci sarà la regista di “Novitiate”, Maggie Betts, un film che gli è valso il premio al Sundance, che scriverà e dirigerà l’adattamento del romanzo bestseller di Elena Ferrante, già precedentemente trasformato in un acclamato film italiano del 2005 del regista Roberto Faenza.

Natalie Portman sarà produttore esecutivo insieme a Sophie Mas tramite il loro banner MountainA, e con loro ci saranno Celine Rattray e Trudie Styler della Maven Screen Media, Len Amato di Crash & Salvage, Domenico Procacci per Fandango e Maria Zuckerman. La HBO Films in associazione con Medusa si impegneranno per la produzione e la distribuzione del film che è già in corso.

Gli impegni di Natalie Portman

Impegnata in questo nuovo progetto, l’attrice Natalie Portman si dedica anche a raccontare storie di donne attraverso la sua casa di produzione MountainA, fondata assieme alla produttrice Sophie Mass. Di seguito l’accordo con la Apple, “Lady in the Lake” sarà la prossima serie limitata che la vedrà impegnata. in seguito la Portman farà il suo debutto come attrice televisiva in una serie di alto profilo, che la metterà in coppia con la collega vincitrice dell’Oscar Lupita Nyong’o.

Francesca Reale

14/04/2021