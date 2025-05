Natalie Portman protagonista di Photograph 51: la storia di Rosalind Franklin sul grande schermo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cinema continua a esplorare storie di donne straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della scienza. Tra queste, spicca la figura di Rosalind Franklin, la scienziata britannica che ha contribuito in modo fondamentale alla scoperta della struttura del DNA. Il nuovo film Photograph 51, diretto da Tom Hooper e interpretato da Natalie Portman, si propone di raccontare la sua vita e le sue scoperte, spesso trascurate dalla storia.

La trama di Photograph 51

Photograph 51 si basa sull’opera teatrale di Anna Ziegler, che ha adattato la storia di Rosalind Franklin per il grande schermo. La pellicola si concentra sulla vita di questa brillante scienziata, esperta in chimica, biochimica e cristallografia. Franklin è nota per il suo lavoro pionieristico sulle immagini di diffrazione a raggi X del DNA, che ha portato alla scoperta della famosa doppia elica. Nonostante il suo contributo cruciale, il riconoscimento per le sue scoperte è arrivato solo dopo la sua morte, avvenuta a soli 37 anni. Questo ha portato a considerarla un’eroina dimenticata, simbolo di una lotta per il riconoscimento delle donne nella scienza.

Il film non solo esplorerà i successi scientifici di Franklin, ma anche le sfide e le rivalità che ha affrontato nel suo percorso. La sua storia è segnata da un mix di scienza, competizione e tradimenti, elementi che rendono la narrazione avvincente e significativa. La figura di Franklin emerge così come un’icona femminista, il cui lavoro è stato rivalutato nel tempo, evidenziando l’importanza di dare voce a chi è stato messo in ombra dalla storia.

Il regista e il team di produzione

Tom Hooper, noto per i suoi successi come Il discorso del re, si occuperà della regia e della produzione di Photograph 51. Hooper ha espresso il suo interesse per storie che mettono in luce “persone invisibili che dovrebbero essere visibili”, sottolineando come molte figure importanti siano state dimenticate. La sua visione per il film si concentra sulla narrazione di eventi storici attraverso le esperienze di coloro che hanno contribuito in modo significativo, ma che non hanno ricevuto il giusto riconoscimento.

Insieme a Hooper, il team di produzione include Ben Cosgrove di Leviathan Productions e Mandy Greenfield di Red Yes Studio. La collaborazione di questi professionisti promette di dare vita a una storia potente e toccante, capace di coinvolgere il pubblico e di stimolare una riflessione sui temi della giustizia e del riconoscimento.

Natalie Portman e il suo ruolo

Natalie Portman, vincitrice di un premio Oscar, interpreterà il ruolo di Rosalind Franklin in Photograph 51. La sua carriera è costellata di ruoli significativi e impegnativi, e questo progetto rappresenta un’ulteriore opportunità per esplorare una figura storica di grande rilevanza. Portman ha recentemente recitato nella serie La donna del lago e sarà protagonista nel film Fountain of Youth – L’eterna giovinezza, entrambi prodotti da Apple.

Il suo impegno nel portare sullo schermo storie di donne forti e complesse si allinea perfettamente con il messaggio di Photograph 51. Portman non solo darà vita a Franklin, ma contribuirà anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del suo lavoro e sul riconoscimento delle donne nella scienza.

La realizzazione di Photograph 51 rappresenta un passo importante nella valorizzazione delle storie di donne che, come Rosalind Franklin, hanno avuto un impatto significativo ma spesso trascurato nella storia della scienza. Con la direzione di Tom Hooper e l’interpretazione di Natalie Portman, il film promette di essere un tributo emozionante e necessario a una figura che merita di essere ricordata e celebrata.

