Natalie Portman e il possibile spoiler su Thor: Love and Thunder

La star della Marvel, Natalie Portman, rilascia i primi dettagli sul quarto film della saga di Thor, “Thor: Love and Thunder” dove tornerà nei panni di Jane Foster.

“Thor: Love and Thunder” e la graphic novel Mighty Thor

Tra posticipi e rinvii “Thor: Love and Thunder” della Marvel è ancora molto lontano, ma sembra che Natalie Portman abbia rilasciato non poche anticipazioni sulla nuova pellicola di Taika Waititi. Anzi, a quanto pare ha fatto un enorme spoiler su uno dei più attesi film della Fase 4 dell’universo cinematografico Marvel. La Portman, che tornerà nel quarto film di Thor nel ruolo di Jane Foster, con una svolta importante che la riguarda, ha ovviamente sottolineato e ammesso di non poter dire molto sulla trama e su cosa succederà nel nuovo film, e senza mai sbilanciarsi troppo.

Durante una recente intervista ha invece rischiato di fare uno spoiler, o meglio ciò che ha detto ha già fatto il giro del web con fan e pubblico che danno per certe o probabili le sue parole. Rispondendo a Yahoo Life, mostrando da subito l’entusiasmo per l’imminente sequel di Taika Waiti e anche l’emozione nel lavorare con il regista neozelandese ha dichiarato: “sto iniziando ad allenarmi per il film. Alla fine interpreterò una super eroina, qualche muscolo in più ci vuole”, ha aggiunto ridendo. Accennando a che tipo di donna Jane Foster sarà in “Thor: Love and Thunder”, l’attrice ha rivelato che il film è in gran parte basato sulla graphic novel Mighty Thor.

La conferma che Jane Foster combatterà contro il cancro

“Jane Foster sta attraversando un momento drammatico: un trattamento contro il cancro ed in più e una super eroina”, ha esordito poco dopo l’attrice. Effettivamente nella sere Mighty Thor Jane affronta un cancro al seno. Ma se “Thor: Love and Thunder” sarà in gran parte fedele alla graphic novel l’attrice potrebbe aver anticipato l’inter trama centrale del quarto film di Thor. Ma si scoprirà solo nel 2022. È possibile che le parole della Portman si riferissero solo alla trama del fumetto, che potrebbe essere diversa o rivisitata per la pellicola di Taika Waititi, ma anche questo si vedrà sul grande schermo tra quasi due anni.

Attualmente in film è infatti previsto per l’11 febbraio 2022. Durante un’intervista, anche Taika Waititi ha condiviso degli aggiornamenti sul film e in particolare sulla relazione tra Jane e il Dio del Tuono che sarà molto romantica. “È così folle e così romantica al tempo stesso”, ha dichiarato. “Mi piacciono le storie d’amore e ho sempre voluto fare un film con una storia d’amore. Voglio poter realizzare un qualcosa che non ho mai fatto o che prima non mi interessava fare, qualcosa che era lontano e che invece ora posso sentire vicino”.

