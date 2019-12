Natale 2019: film in TV, cinema tra classici e novità

Durante le vacanze natalizie gli appassionati di cinema apprezzano anche la visione di un bel film sul divano di casa e, come ogni anno, anche per questo Natale 2019 la TV propone un palinsesto ricco di proposte da non perdere. Ecco alcuni dei titoli in programmazione per queste festività.

Natale 2019: i grandi classici e tutte le novità per grandi e piccini

Se parliamo di buoni sentimenti e di dolci coccole cinematografiche non possiamo pensare a un palinsesto senza film d’animazione e senza i grandi classici Disney, ma anche per gli adulti ci sono tutta una serie di pellicole che vengono riproposte di anno in anno. Anche per questo Natale 2019 la TV offrirà una vasta scelta di storie che hanno fatto sognare grandi e piccini.

Già il 17 dicembre mamma Rai aveva proposto la versione live action del classico “Il libro della giungla“, ma è da domenica 22 che la programmazione sarà dominata dalla grande animazione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le pellicole che assolutamente meritano di essere viste e riviste ancora.

22 Dicembre

Si parte con “La vera storia di Biancaneve” (2001) in onda su Italia1 alle 14.35. La regista Caroline Thompson rivisita per la TV il classico del fratelli Grimm con un cast che vede tra gli interpreti Miranda Richardson nel ruolo della Regina.

Alle 16.30 sempre Italia1 propone “La sposa cadavere” di Tim Burton e e Mike Johnson, una storia per la quale l’acclamato regista di “Edward mani di forbice” mette tutto il suo estro, partendo da una fiaba ebraico-russa del XIX secolo, ambientata in un’epoca simile a quella vittoriana.

Alle 21.20 Amy Adams e Patrick Dempsey fanno coppia perfetta su Rai3 nel romantico “Come d’incanto” un lungometraggio che utilizza alcuni elementi d’animazione e riesce a divertire anche un pubblico adulto.

Alle 21.20 su Canale5 Richard Attenborough veste i panni di Babbo Natale nel classico “Miracolo sulla 34ª strada“, mentre Sky Cinema Christmas propone alle 21.15 “Il segreto di Babbo Natale”, film d’animazione realizzato in CGI del 2013, diretto da Leon Joosen.

23 Dicembre

La prima pellicola d’animazione della giornata che merita segnalazione è “Balto”, commuovente storia di un cane da slitta, ispirata a una vicenda reale (Italia1, 16.40).

La sfida per la scelta del programma di prima serata è a nostro avviso tra Canale5 e Rai2. Sul canale Mediaset va in onda “Il grande gigante gentile“, primo film di Spielberg prodotto e distribuito dalla Disney, che racconta la storia di un’orfanella e della sua amicizia con una creatura assolutamente al di fuori del comune.

Rai2 ha in programmazione invece “Alla ricerca di Nemo“, pellicola targata Pixar, con il pesce pagliaccio più famoso di sempre, premiata nel 2014 con il premio Oscar.

24 Dicembre

Dopo “Alla ricerca di Nemo”, Rai2 propone il suo fortunato sequel sulla smemorata quanto adorabile e simpatica pesciolina blu, “Alla ricerca di Dory“. L’appuntamento è in prima serata per le 21.05

In occasione della Vigilia, Italia1 non si risparmia e propone due pellicole ormai consacrate allo status di grandi classici. Alle 16.18 gli spettatori saranno deliziati dalla versione del 1971 di “Willi Wonka e la fabbrica di cioccolato“, la fortunata vicenda tratta dal libro di Roald Dahl.

Alle 19.26 invece è il turno de “Il Grinch“, l’evergreen con un incredibile Jim Carrey nei panni di un esuberante recluso dall’aspetto forse inquietante, ma da un cuore d’oro pronto a emergere grazie all’incontro con una bambina.

Conclude la maratona Italia1 alle 21.25 “Una poltrona per due“, immancabile presenza all’interno del palinsesto natalizio che manda un messaggio importante attraverso una commedia liberamente tratta dalla fiaba de “Il principe e il povero”.

25 Dicembre

La pellicola che spicca di più tra le varie gemme scelte per la giornata di Natale è il live action Disney “La Bella e la Bestia“, che vede la beniamina del pubblico Emma Watson nei panni di Belle in una fiaba senza tempo, capace ancora di reinventarsi (21.25, Rai1).

Per i nostalgici in vena di restare alzati più a lungo, Rai1 propone anche “La Bella e la Bestia – un magico Natale“, spin-off di animazione a tema in onda alle 23.40

TV2000 (canale 28 del DTT e 157 Sky) opta per un altro gigante Disney di altri tempi, “Oliver & Company“. L’appuntamento con la buffa e commovente storia di Oliver, gattino randagio, e del suo gruppo di amici alle prese con un temibile strozzino è alle 18.30.

Su La7 arriva invece “Pomi d’ottone e manici di scopa“, con l’intramontabile Angela Lansbury nei panni di una strega con un letto magico a cui vengono affidati due curiosi bambini. La pellicola, che mescola sapientemente live action e animazione 2D, va in onda alle 20.35

26 Dicembre

Il giorno di Santo Stefano viene illuminato dalla bellezza senza tempo di “Cenerentola“, uno dei cult Disney più amati ancora oggi da grandi e piccini, che va in onda alle 21.25 su Rai1.

Su Rai2, poi, in prima serata (21.00) gli amanti della cucina e del divertimento potranno lasciarsi coinvolgere da “Ratatouille“, l’avventura animata del topino Remy, novello genio dei fornelli.

Se i cartoni animati non vi convincono, Paramount Channel propone alle 21.10 “Lemony Snicket: Una Serie di Sfortunati Eventi“, live action tratto dall’omonima serie di romanzi per ragazzi scritta da Lemony Snicket (pseudonimo di Daniel Handler).

27 Dicembre

I più piccolini possono iniziare la mattinata alle 11.00 su Paramount Channel con “La gang del bosco“, divertente storia in CGI di RJ, un procione con la passione per il cibo mangiato dagli umani che si ritrova senza casa a causa della deforestazione.

Sempre su Paramount Channel va in onda alle 21.10 “La tela di Carlotta“, che racconta dell’amicizia tra un maialino destinato a finire in pentola e il dolce e determinato ragno Carlotta.

La pellicola più di risalto in questa giornata è però “Saving Mr Banks“, con un fantastico Tom Hanks calato nei panni di un Walt Disney alle prese con P. L. Travers, l’autrice di “Mary Poppins” che si rifiuta di cedere i diritti dell’opera.

Per la programmazione completa consultare programmitv.

Andrea Racca