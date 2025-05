Nastri d’Argento 2025: trionfi e riconoscimenti per le migliori serie italiane

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento 2025 si è svolta a Napoli, presso il suggestivo sito museale di Villa Pignatelli. Quest’anno, i premi hanno celebrato le produzioni più apprezzate della fiction italiana, con una particolare attenzione ai titoli che hanno saputo conquistare il pubblico e la critica. Tra i vincitori, spiccano “L’arte della gioia” di Valeria Golino e “M – Il figlio del secolo“, entrambi riconosciuti come le migliori serie dell’anno.

I vincitori delle grandi serie

“L’arte della gioia”, diretta da Valeria Golino, e “Questi fantasmi!” di Eduardo, con la regia di Alessandro Gassmann, sono stati i titoli più votati dai Giornalisti Cinematografici. Queste opere hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dei Nastri d’Argento, un evento che si è concluso con una serata di celebrazioni a Napoli. I premi sono stati assegnati non solo ai registi e alle produzioni, ma anche ai talenti che hanno dato vita a queste storie, sottolineando l’importanza della creatività e dell’impegno nel panorama della fiction italiana.

“M – Il figlio del secolo”: un successo straordinario

Tra i premiati, “M – Il figlio del secolo” si è distinto come Serie dell’anno, basata sull’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. La performance di Luca Marinelli nel ruolo principale ha colpito la giuria, che ha deciso di assegnare un premio collettivo anche alla regia di Joe Wright. La produzione ha visto la collaborazione di Nils Hartmann, Lorenzo Mieli e Annamaria Morelli, con il supporto di Cinecittà S.p.A. e la presenza di Manuela Cacciamani a Napoli. Gli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino, che hanno lavorato a stretto contatto con Scurati, hanno ricevuto riconoscimenti per il loro contributo alla serie.

“Avetrana – Qui non è Hollywood”: un crime di successo

Un altro titolo che ha riscosso un notevole successo è “Avetrana – Qui non è Hollywood“, prodotto da Groenlandia e diretto da Pippo Mezzapesa. La serie, che ha come protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima, ha superato altre quattro produzioni di genere crime, conquistando il premio grazie alla sua narrazione avvincente. Durante la cerimonia, il regista e gli sceneggiatori Antonella W. Gaeta e Davide Serino hanno festeggiato insieme al produttore Matteo Rovere e ai rappresentanti di Disney+, Daniel Frigo e Alessandro Saba.

Riconoscimenti per le migliori commedie e dramedi

Tra le commedie, “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883” ha ottenuto il premio come miglior serie, con i giovani protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli premiati come rivelazioni dell’anno. La serie ha visto il contributo di Sydney Sibilia e Francesco Ebbasta, insieme a un cast di talento. D’altra parte, “Tutto chiede salvezza – stagione 2” è stata premiata come miglior dramedy, con Francesco Bruni alla regia e un cast di attori di spicco, tra cui Daniele Mencarelli, autore del libro da cui è tratta la serie.

La Rai e i film TV di successo

La Rai ha confermato la sua posizione di leader nel settore, portando a casa il premio per il miglior film TV con “Questi fantasmi!“, diretto da Alessandro Gassmann. Questo titolo ha ricevuto il riconoscimento più alto, con Massimiliano Gallo e Alessio Lapice premiati per le loro interpretazioni. Gallo ha ritirato il premio a Napoli, celebrando anche il suo successo in altre produzioni come “Imma Tataranni – Sostituto procuratore“.

Protagonisti e autori premiati

La serata ha visto anche il riconoscimento di cinque protagonisti iconici della stagione, tra cui Monica Guerritore, Luca Marinelli e Alba Rohrwacher. Tecla Insolia, nei panni di Modesta in “L’arte della gioia“, e Filippo Timi in “Dostoevskij” hanno ricevuto premi per le loro interpretazioni. Inoltre, i fratelli D’Innocenzo hanno ricevuto un premio speciale per la loro coerenza nell’autorialità cinematografica, evidenziando l’importanza della loro visione artistica nel panorama contemporaneo.

Riconoscimenti per i giovani talenti

La cerimonia ha anche messo in luce i giovani talenti, con il premio per la sceneggiatura assegnato a Alice Urciuolo, autrice del romanzo “Adorazione“. La sua opera ha catturato l’attenzione della giuria, dimostrando come le nuove generazioni stiano portando freschezza e innovazione nel mondo della serialità. I Nastri d’Argento hanno continuato a premiare anche i migliori attori e attrici non protagonisti, con Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca tra i candidati.

La serata di premiazione ha rappresentato un’importante celebrazione della creatività e del talento nel panorama della fiction italiana, con un focus particolare sulle storie che hanno saputo emozionare e intrattenere il pubblico.

