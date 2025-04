Nascono i TikTok #DaVedere Awards: il cinema italiano si confronta con la community digitale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico italiano si arricchisce di una nuova iniziativa che unisce il mondo del cinema e la popolarità dei social media. I TikTok #DaVedere Awards sono stati creati per premiare i film, i dialoghi e i personaggi che hanno saputo conquistare il pubblico della piattaforma TikTok, che conta oltre 22,8 milioni di utenti attivi in Italia. Questo riconoscimento è unico nel suo genere, poiché i vincitori saranno scelti direttamente dalla community, rendendo il premio un vero e proprio riflesso delle preferenze del pubblico.

La community al centro del premio

Fino al 28 aprile, gli utenti di TikTok possono votare i loro film preferiti attraverso un’apposita sezione all’interno della piattaforma. Ogni utente ha la possibilità di esprimere un solo voto per ciascuna categoria, accedendo al link dedicato. Questa iniziativa ha l’obiettivo di mettere in luce quei titoli e personaggi che riescono a comunicare in modo efficace con la community di TikTok, generando emozioni e un forte coinvolgimento. La scelta di coinvolgere direttamente gli utenti rappresenta un passo significativo verso una maggiore interazione tra il pubblico e il mondo del cinema.

L’evoluzione dell’hashtag #DaVedere

L’idea dei TikTok #DaVedere Awards trae origine dall’hashtag #DaVedere, che è emerso spontaneamente e ha rapidamente dato vita a una comunità di appassionati del cinema. Con oltre 91.000 video pubblicati, questo spazio digitale non è solo un luogo di fruizione, ma anche di partecipazione attiva per spettatori, creatori e promotori del cinema. La creatività di questa conversazione collettiva ha attirato anche l’attenzione dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, che ha deciso di unirsi al progetto con il suo profilo ufficiale su TikTok.

Un dialogo continuo tra pubblico e cinema

Nel contesto dei TikTok #DaVedere Awards, la comunicazione tra il pubblico e le opere cinematografiche si evolve da un modello unidirezionale a una dinamica interazione. L’esperienza di un film non si esaurisce con i titoli di coda, ma continua a vivere attraverso il dialogo con gli spettatori. Questo scambio costante consente ai film di raccontarsi ulteriormente, coinvolgendo nuovi pubblici e suscitando interesse anche prima della loro distribuzione ufficiale.

Quando un dettaglio diventa virale

Dopo l’uscita di un film, ogni suo elemento, che si tratti di una scena, di una battuta o di un personaggio, ha il potenziale di diventare virale, innescando un trend su TikTok. I TikTok #DaVedere Awards celebrano proprio questa duplice natura: da un lato, la capacità di un film di costruire un racconto coinvolgente sulla piattaforma; dall’altro, la creatività della community nel trasformare un dettaglio in un fenomeno condiviso. Questo processo di viralità rappresenta un nuovo modo di vivere il cinema, dove ogni interazione può generare un impatto significativo.

Le categorie dei premi

I TikTok #DaVedere Awards si suddividono in tre categorie principali. La prima è dedicata al “racconto del film su TikTok“, premiando il film che ha saputo utilizzare la piattaforma in modo strategico per narrare le fasi della sua realizzazione. I candidati in questa categoria includono titoli come “Fino alla fine“, “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, “L’arte della gioia” e “Parthenope“. La seconda categoria è il “dialogo di ispirazione per la community TikTok“, che riconosce il film con un dialogo o un monologo che ha particolarmente stimolato la creatività degli utenti. Tra i candidati figurano “Berlinguer – La Grande Ambizione“, “Napoli New York“, “Parthenope” e “Un altro Ferragosto“. Infine, la terza categoria è dedicata al “da personaggio a icona su TikTok“, che celebra il film con un personaggio diventato un modello d’ispirazione per la community. I personaggi in gara includono Andrea da “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, Berlinguer da “Berlinguer – La grande ambizione“, Celestina da “Napoli New York” e Parthenope da “Parthenope“.

La giuria di esperti dalla community di TikTok

La selezione dei titoli e dei personaggi candidati è stata effettuata da una giuria composta da figure di spicco della community di TikTok, esperti del mondo del cinema. Tra i membri della giuria troviamo il collettivo Arte Settima, l’attore Antonino Giannotta, il “On Set Data Manager” Antonio Mascoli, la filmmaker Matilde Santantonio e la content creator Gaia Sidoni. Questi esperti hanno portato la loro conoscenza e passione per il cinema, contribuendo a dare vita a un premio che rappresenta un ponte tra il mondo del cinema e quello dei social media.

La partnership con i David di Donatello

Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, ha espresso entusiasmo per la collaborazione con TikTok, definendola un’iniziativa ricca di idee innovative. Salvatore Di Mari, Head of Operations di TikTok Italia e Spagna, ha sottolineato come l’inserimento di questi premi nella cornice dei David rafforzi il ruolo della piattaforma come amplificatore del cinema. Questa sinergia rappresenta un passo importante per il riconoscimento del cinema italiano nel contesto digitale.

TikTok #DaVedere Awards: un amplificatore del cinema

TikTok ha reso il cinema più accessibile e virale, creando un legame tra intrattenimento e pubblico. La community di TikTok vive il cinema attraverso le emozioni, un linguaggio universale che favorisce connessione e identificazione. I TikTok #DaVedere Awards hanno l’obiettivo di omaggiare quei titoli e momenti che hanno saputo parlare il linguaggio della community, ispirando gli utenti a trasformare un momento in un trend. I vincitori saranno annunciati il 7 maggio sul profilo ufficiale dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

