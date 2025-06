Nasce ‘Minimarket’: il nuovo format di Filippo Laganà per rinnovare il varietà italiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo progetto televisivo sta per fare il suo debutto nel panorama della Rai: si tratta di ‘Minimarket’, un format originale ideato dall’attore Filippo Laganà. Questa nuova trasmissione mira a rinnovare il linguaggio del varietà, integrando elementi tipici della situation comedy. Ieri sera, a Trastevere, accanto a piazza Trilussa, si è tenuto un evento di anteprima con le riprese del promo, attirando l’attenzione di una folla di curiosi e turisti. Il set, allestito in un minimarket multietnico, ha richiamato l’atmosfera di tanti negozi simili presenti in diverse città italiane.

Filippo Laganà: un protagonista poliedrico

Filippo Laganà, classe 1994, è il protagonista e conduttore di ‘Minimarket’. Figlio d’arte, il suo percorso professionale è segnato dall’influenza del padre, Rodolfo Laganà, noto attore comico. Filippo ha già conquistato il pubblico con la sua interpretazione nel film ‘Amici per la pelle’, diretto da Pierluigi Di Lallo, dove ha raccontato la sua esperienza di rinascita dopo un trapianto di fegato. La sua carriera si è arricchita anche grazie alla partecipazione nella serie ‘Gloria’, in cui ha recitato accanto a Sabrina Ferilli, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Il giovane attore non è solo un volto noto, ma anche un appassionato chef, il che aggiunge un ulteriore elemento di interesse al suo personaggio. La combinazione di talento artistico e abilità culinarie promette di rendere ‘Minimarket’ un programma unico e coinvolgente.

Casting e coinvolgimento di nuovi talenti

I casting per ‘Minimarket’ sono già iniziati e l’obiettivo è quello di coinvolgere una serie di volti nuovi, insieme a nomi già noti nel panorama dello spettacolo. La produzione ha deciso di mantenere un certo riserbo sui dettagli riguardanti gli artisti coinvolti, ma è certo che il programma presenterà un mix di talenti emergenti e star affermate. Questo approccio mira a dare spazio a nuove generazioni di artisti, creando un ambiente dinamico e fresco.

La regia è affidata a Duccio Forzano, un professionista con una lunga carriera alle spalle, noto per la sua esperienza nel settore. La sua presenza garantirà una direzione artistica di alto livello, contribuendo a realizzare un prodotto di qualità che possa attrarre un vasto pubblico.

Un format che unisce cultura e intrattenimento

‘Minimarket’ non si limiterà a essere un semplice varietà, ma si propone di esplorare temi culturali e sociali attraverso un linguaggio leggero e divertente. La scelta di ambientare il programma in un minimarket multietnico rappresenta un chiaro intento di riflettere la diversità e la multiculturalità della società italiana contemporanea. Attraverso sketch, interviste e momenti di intrattenimento, il format intende coinvolgere il pubblico in una narrazione che unisce risate e riflessioni.

Con l’anteprima di ieri a Trastevere, ‘Minimarket’ si prepara a entrare nel cuore dei telespettatori, promettendo un mix di comicità e contenuti significativi. La Rai, con questo nuovo progetto, si dimostra ancora una volta attenta alle evoluzioni del panorama televisivo, cercando di attrarre un pubblico sempre più variegato e curioso.

