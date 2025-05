Napoli Comicon 2025: Un panel dedicato ai doppiatori di Neon Genesis Evangelion e L’attacco dei giganti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Al Napoli Comicon 2025, si è tenuto un panel che ha riunito alcuni dei più noti doppiatori e direttori di doppiaggio italiani, tutti legati alle edizioni italiane di due opere iconiche dell’animazione giapponese: Neon Genesis Evangelion e L’attacco dei giganti. Questi due titoli, pur essendo stati realizzati in periodi storici molto diversi, condividono un profondo legame tematico e narrativo, che ha catturato l’attenzione di generazioni di fan. L’evento ha offerto un’opportunità unica per esplorare il mondo del doppiaggio e il suo impatto sulle opere stesse.

Un legame tra due opere iconiche

Neon Genesis Evangelion, lanciato nel 1995, e L’attacco dei giganti, il cui anime ha debuttato nel 2013, presentano trame complesse e personaggi sfaccettati. Entrambe le serie si distinguono per la loro capacità di affrontare tematiche profonde, come la psicologia umana e le relazioni interpersonali, attraverso una narrazione che combina elementi di azione e introspezione. Nonostante le differenze stilistiche e temporali, il filo conduttore che unisce queste due opere è rappresentato dalla loro capacità di esplorare la condizione umana in modi unici e coinvolgenti.

I personaggi di Evangelion e L’attacco dei giganti sono caratterizzati da una profondità che li rende memorabili. La complessità delle loro emozioni e delle loro scelte morali ha contribuito a rendere queste serie dei cult, apprezzati non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. La qualità della realizzazione tecnica, unita a un attento lavoro di doppiaggio, ha ulteriormente elevato l’impatto di queste opere, rendendole accessibili e coinvolgenti per il pubblico italiano.

I protagonisti del panel

Il panel, organizzato dall’associazione culturale Eva Impact, ha visto la partecipazione di un gruppo di professionisti del doppiaggio, che hanno condiviso esperienze e aneddoti legati al loro lavoro. Tra i relatori, Liliana Sorrentino, storica voce di personaggi iconici, ha aperto la discussione. La sua carriera è costellata di ruoli indimenticabili, tra cui la piccola Dea Pollon e la Dottoressa Ritsuko Akagi in Evangelion. Sorrentino ha ricordato con affetto le giornate trascorse in studio, sottolineando come la passione e il supporto dei colleghi abbiano reso l’esperienza di doppiaggio unica e memorabile.

Daniele Raffaeli, che ha interpretato Shinji Ikari in Evangelion e Levi Ackermann in L’attacco dei giganti, ha condiviso la sua crescita personale e professionale attraverso questi ruoli. Raffaeli ha descritto come il suo approccio al doppiaggio sia cambiato nel tempo, riflettendo sulla complessità dei personaggi e sull’importanza di dare voce a emozioni autentiche. La sua esperienza ha messo in luce l’evoluzione del settore e le sfide che i doppiatori affrontano oggi.

L’importanza della voce nel doppiaggio

Fabrizio Mazzotta, noto per la sua versatilità e il suo talento come direttore di doppiaggio, ha parlato dell’importanza del lavoro di squadra nel doppiaggio. Mazzotta ha sottolineato come la collaborazione tra attori, direttori e tecnici sia fondamentale per creare un prodotto finale di alta qualità. Tuttavia, ha anche evidenziato le difficoltà attuali, come le tempistiche serrate che limitano la possibilità di lavorare insieme in studio, un aspetto che ha un impatto significativo sulla qualità del doppiaggio.

La discussione ha toccato anche il tema della trasformazione del settore, con l’emergere di nuove tecnologie che, sebbene portino a sfide, offrono anche opportunità per una maggiore consapevolezza e attenzione da parte del pubblico. Mazzotta ha concluso affermando che, nonostante le difficoltà, il doppiaggio rimane una professione che ama e che considera quasi terapeutica.

Le nuove generazioni di doppiatori

Ilaria Latini, voce di Asuka in Evangelion e Titti nei Looney Tunes, ha condiviso la sua esperienza nel doppiaggio, esprimendo la sua passione per il lavoro e il legame emotivo che ha con i personaggi che ha interpretato. Latini ha parlato della sua selezione per il ruolo di Asuka e di come questo personaggio rappresenti una delle figure femminili più complesse dell’animazione. La sua testimonianza ha messo in evidenza l’importanza di dare vita a personaggi che risuonano con il pubblico.

Alessandro Campaiola, giovane talento e voce di Eren Jager in L’attacco dei giganti, ha discusso del suo approccio al ruolo. Campaiola ha descritto Eren come un personaggio umano, complesso e sfaccettato, capace di suscitare emozioni contrastanti. Sebbene non si senta ancora pronto a passare alla direzione del doppiaggio, ha espresso ottimismo riguardo al futuro del settore e alla possibilità di continuare a crescere come professionista.

Il panel ha offerto uno sguardo affascinante sul mondo del doppiaggio, mettendo in luce le esperienze di artisti che hanno contribuito a dare vita a personaggi indimenticabili. La passione e la dedizione di questi professionisti continuano a influenzare il panorama dell’animazione, rendendo opere come Neon Genesis Evangelion e L’attacco dei giganti dei veri e propri fenomeni culturali.

