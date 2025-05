Napoli celebra il cinema con una maratona dedicata alle sue stelle, il 30 maggio su Cine34

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La città di Napoli si prepara a vivere una serata di grande cinema e emozioni, grazie a un evento speciale organizzato da Cine34. Venerdì 30 maggio, a partire dalle ore 19.00 e fino a notte inoltrata, andrà in scena la rassegna “Napoli: una città in Paradiso“. Questo omaggio cinematografico è stato concepito per celebrare il quarto scudetto conquistato dalla squadra partenopea, un traguardo che ha unito i tifosi in un’esultanza collettiva. La rassegna non solo rende omaggio al calcio, ma anche ai grandi artisti che hanno reso Napoli famosa nel mondo, come Massimo Troisi, Paolo Sorrentino e il leggendario Diego Armando Maradona.

Napoli: un crocevia di cultura e tradizione

Napoli è una città ricca di storia e cultura, un vero e proprio concentrato di bellezze artistiche e tradizioni. La sua unicità si manifesta attraverso i numerosi monumenti, i siti archeologici e le aree naturali che la caratterizzano. La città è un mosaico di etnie, lingue e dialetti, che si intrecciano in un tessuto sociale vibrante. Le tradizioni locali sono custodite in archivi e biblioteche, mentre le università, i conservatori e le accademie contribuiscono alla formazione di nuove generazioni.

La cultura napoletana si esprime anche attraverso il teatro, il cinema, l’opera e la musica, con artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama nazionale e internazionale. La letteratura, la filosofia e la scienza trovano spazio in questa città, che è anche famosa per la sua cucina ricca di sapori e il suo stile di vita unico. La rassegna di Cine34 si propone di raccontare questa grandezza attraverso cinque film che rappresentano l’essenza di Napoli.

Il programma della maratona cinematografica

La maratona di Cine34 avrà inizio alle ore 19.00 con “Scusate il ritardo“, il secondo film diretto da Massimo Troisi. Questa commedia, che ha segnato un’epoca, sarà seguita alle 21.00 da “Il giorno più bello del mondo“, una pellicola di Alessandro Siani, che ha recentemente celebrato il trionfo della sua squadra allo stadio.

A seguire, alle 23.00, sarà proiettato “Volesse il cielo“, un film di Vincenzo Salemme che include cameo di celebrità del calcio come Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella. La serata proseguirà con il docufilm “La partita nel fango – Un giorno nella vita di Maradona“, diretto da Gabriella Simoni, che racconta un episodio indimenticabile del Napoli, risalente all’inverno del 1985, quando la squadra lottava per la salvezza.

Infine, la maratona si concluderà con “L’uomo in più“, il film d’esordio alla regia di Paolo Sorrentino, che narra le vite intrecciate di un calciatore e un cantante neomelodico, ispirato a figure reali della storia napoletana.

Dettagli delle proiezioni

Ecco il programma dettagliato della serata:

Ore 19.00 : “ Scusate il ritardo ” , di Massimo Troisi , con Massimo Troisi , Giuliana De Sio e Lello Arena .

: “ ” , di , con , e . Ore 21.00 : “ Il giorno più bello del mondo ” , di Alessandro Siani , con Alessandro Siani , Stefania Spampinato e Giovanni Esposito .

: “ ” , di , con , e . Ore 23.00 : “ Volesse il cielo ” , di Vincenzo Salemme , con Vincenzo Salemme , Tosca D’Aquino e Rocco Papaleo .

: “ ” , di , con , e . Ore 00.20 : “ La partita nel fango ” , di Gabriella Simoni , docufilm.

: “ ” , di , docufilm. Ore 01.00: “L’uomo in più” , di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Andrea Renzi e Ninni Bruschetta.

Questa maratona non è solo un evento cinematografico, ma un tributo alla città di Napoli e alla sua straordinaria capacità di unire sport e cultura in un’unica grande celebrazione.

