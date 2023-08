“Napoleon” Ridley Scott e le sue affermazioni sulla performance di Joaquin Phoenix

Napoleon è l’ultima attesissima opera di Ridley Scott in cui vedremo, nei panni del protagonista, l’attore Joaquin Phoenix. All’interno del film verrà analizzata la figura di uno dei condottieri più famosi della storia, mettendo in luce le sue grandi capacità militari ma anche gli aspetti più controversi di questo personaggio.

Ridley Scott aveva bisogno della persona adatta per interpretare un personaggio così importante. La scelta è ricaduta alla fine su Joaquin Phoenix. Questa scelta però nasconde una motivazione precisa, motivazione che lo stesso regista ha svelato nel corso di un’intervista. Il regista ha fin da subito affermato di non voler edulcorare la figura di Napoleone Bonaparte, mettendo così in luce anche le atrocità e le efferatezze commesse per raggiungere i suoi scopi.

Il regista ha quindi dichiarato che non avrebbe potuto scegliere un altro attore per interpretare Napoleon poiché ritiene che Joaquin Phoenix sia perfetto per il ruolo:

“Lo paragono ad Alessandro Magno, Adolf Hitler, Stalin. Credetemi, ha tanti scheletri nell’armadio, tuttavia al tempo stesso era dotato di un coraggio e di una visione notevole. Era straordinario… Osservavo Joaquin e dicevo: “Questo piccolo demone è Napoleone Bonaparte. Sembra davvero lui“

Lo stesso attore ha poi spiegato che il film non sarà un adattamento tratto dai libri di storia. Si dovrà analizzare il personaggio a tutto tondo, evitando di realizzare un classico biopic:

“Per quanto mi riguarda, ho voluto intenzionalmente evitare le convenzioni tipiche del biopic. Se volete davvero comprendere Napoleone, probabilmente dovreste studiare e leggere per conto vostro. Perché questo film è un’esperienza raccontata attraverso gli occhi di Ridley. È un mondo davvero complesso, e abbiamo cercato di creare qualcosa che catturasse i sentimenti di quest’uomo.”

Non ci resta quindi che attendere l’uscita di questo film per poter godere appieno dell’interpretazione di Joaquin Phoenix e della regia di Ridley Scott.