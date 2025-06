Nanni Moretti annuncia il suo nuovo film “Succederà questa notte”: trama e dettagli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nanni Moretti, regista di fama internazionale, ha recentemente rivelato importanti dettagli sul suo prossimo progetto cinematografico, intitolato “Succederà questa notte”. Questo film rappresenta un ulteriore adattamento di un’opera dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, dopo il suo precedente lavoro “Tre piani”. L’intervista, rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha fornito spunti interessanti sulla trama e sul cast, accendendo l’interesse di critici e appassionati di cinema.

La trama di “Succederà questa notte”

Il nuovo film di Nanni Moretti si concentrerà su una storia d’amore, ispirata liberamente ai racconti della raccolta “Legami” di Eshkol Nevo, pubblicata in Italia da Gramma Feltrinelli. Moretti ha descritto l’opera come un racconto che, pur non affrontando direttamente l’attualità, riesce a esplorare sentimenti contemporanei, paure, difficoltà nelle relazioni e speranze. Questi temi universali promettono di risuonare con il pubblico, rendendo il film un’opera di grande rilevanza emotiva.

Le riprese di “Succederà questa notte” inizieranno il 1 settembre e si svolgeranno in diverse location, tra cui Spagna, Roma e Torino. Questo approccio multiculturale potrebbe arricchire la narrazione, offrendo una varietà di sfondi che riflettono le complessità delle relazioni umane.

Il cast e la produzione

Il film vedrà come protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, due attori di grande talento. Jasmine Trinca, che ha già lavorato con Moretti in “Il Caimano”, torna a recitare dopo vent’anni, mentre Garrel è noto per le sue interpretazioni in opere di rilevanza internazionale. La produzione è affidata a Sacher Film e Fandango, in collaborazione con Rai Cinema, con la sceneggiatura scritta da Valia Santella, Federica Pontremoli e lo stesso Moretti.

Nell’intervista, il regista ha elogiato Trinca, affermando che, se non fosse diventata un’attrice, avrebbe potuto intraprendere una carriera come archeologa, sottolineando la sua versatilità e il suo talento naturale. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza del casting nella realizzazione di un film, dove la scelta degli attori può influenzare profondamente la riuscita della narrazione.

La salute di Nanni Moretti e il suo approccio alla regia

Nanni Moretti ha recentemente affrontato sfide personali, avendo subito due infarti nell’ultimo anno. Tuttavia, il regista ha dimostrato una resilienza notevole, riprendendo il suo lavoro con passione e dedizione. La sua capacità di affrontare le difficoltà e di tradurle in arte è un aspetto che ha caratterizzato la sua carriera, rendendolo una figura di riferimento nel panorama cinematografico italiano.

Moretti ha dichiarato che la sua esperienza personale ha influenzato il modo in cui affronta le relazioni e i sentimenti nei suoi film. Questo approccio intimo e autentico potrebbe contribuire a rendere “Succederà questa notte” un’opera significativa, capace di toccare il cuore degli spettatori e di stimolare riflessioni profonde sulle dinamiche umane.

Con l’attesa per l’inizio delle riprese e l’interesse crescente attorno al progetto, “Succederà questa notte” si preannuncia come un film da non perdere, in grado di continuare la tradizione di Moretti di esplorare temi complessi attraverso una narrazione coinvolgente e umana.

