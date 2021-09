My Name: Netflix annuncia la nuova serie thriller d’azione

“My Name” è la serie interpretata dall’attrice di “Nevertheless” e “The World of The Married” Han So-hee.

My Name: cast e trama della serie made in corea

you’re going to want to keep MY NAME, the new Korean action thriller series starring Han So-hee, on your radar. here’s a sneak peek pic.twitter.com/Wj6KMnuH1O — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 6, 2021

Su Netflix sta per debuttare una nuova serie d’azione. Lo streamer ha recentemente pubblicato un nuovo poster per il loro prossimo dramma coreano “My Name”, che uscirà il 15 ottobre. Il poster vede la vendicativa protagonista Yoon Ji-woo (Han So-hee) contro un vicolo intriso di neon. Ora che il poster è stato rilasciato, possiamo aspettarci che anche un trailer uscirà molto presto. Nel cast ci sono anche Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-joo e Chang Ryul.

“My Name” è incentrato su Yoon, che si unisce alla banda della droga di Dongcheonpa per vendicare la morte improvvisa di suo padre. Per ottenere maggiori informazioni sulla sua misteriosa scomparsa, si reca sotto copertura nel dipartimento di polizia come talpa. Tuttavia, le cose si complicano quando le sue doppie vite iniziano a convergere in modi inaspettati. Lo spettacolo è diretto da Kim Jin-min, che ha diretto l’acclamato dramma del 2014 “Orgoglio e pregiudizio” con protagonista l’emergente del film “Parasite” Choi Woo-shik.

I crediti della protagonista della serie

L’attrice Han So-hee ha recentemente recitato in “Nevertheless”, in cui interpreta la studentessa d’arte Yoo Na-bi, che giura di non innamorarsi mai più finché non incontra l’affascinante Park Jae-eon (Song Kang). Lo spettacolo si è anche classificato come uno dei primi dieci programmi televisivi in ​​streaming su Netflix.

Han ha anche svolto un ruolo significativo nel successo di critica e commerciale in “The World of The Married” nel 2020.

La serie sarà presentata in anteprima al Busan International Film Festival, che si svolgerà dal 6 al 15 ottobre. Allo stesso modo, “My Name” sarà presentato in anteprima su Netflix il 15 ottobre.

Francesca Reale

07/09/2021