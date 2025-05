My Dress-Up Darling: La seconda stagione e la fine dello spin-off manga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per la seconda stagione dell’anime “My Dress-Up Darling” è finalmente giunta al termine, con il debutto previsto per luglio 2025. I fan possono già gustarsi un nuovo trailer che introduce personaggi inediti e un cosplay audace di Marin Kitagawa. Tuttavia, l’entusiasmo è mitigato dalla notizia della conclusione dello spin-off manga “Bisque Doll de chu“, che si fermerà a un solo volume, lasciando i lettori con un mix di emozioni.

Il ritorno di Marin Kitagawa e Wakana Gojo

L’amatissima Marin Kitagawa, icona del cosplay, sta per tornare sugli schermi con la sua vivacità e il suo carisma. Dopo un’attesa di tre anni, “My Dress-Up Darling” si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con la sua seconda stagione. Il trailer, che ha già fatto il giro del web, mostra Marin e Wakana Gojo in momenti di complicità, come la celebre scena in cui condividono un bastoncino di Pocky, ricca di sottotesto e di giocosità. I nuovi personaggi che si affacciano nella trama promettono di arricchire ulteriormente l’universo narrativo, mentre i costumi diventano sempre più audaci, incluso un provocante bunny outfit che non passerà inosservato.

La colonna sonora dell’anime sarà ancora una volta firmata dalla band pop-rock Spira Spica, che ha già contribuito all’opening della prima stagione. Il nuovo brano “Blue and Sparkle” accompagnerà le avventure di Marin e Wakana, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica. L’anime, basato sul manga di Shinichi Fukuda, ha già ricevuto ampi consensi per la sua celebrazione del mondo del cosplay e per la profonda esplorazione del protagonista maschile, alle prese con la sua passione per le bambole hina. Il regista Keisuke Shinohara ha descritto Marin come un personaggio autentico, capace di esprimere i propri sentimenti con sincerità, ma che può anche mostrarsi timida in amore, rendendola estremamente umana e relatable.

La conclusione dello spin-off “Bisque Doll de chu”

Mentre l’attesa per la nuova stagione cresce, i fan devono affrontare una notizia meno positiva: lo spin-off “Bisque Doll de chu” si concluderà con un solo volume, previsto per il 25 luglio 2025 in Giappone. Questo manga, scritto e disegnato da Choboraunyopomi, era stato lanciato a dicembre 2024, poco dopo la conclusione della serie principale. Inizialmente, sembrava promettere una continuazione dell’universo di “My Dress-Up Darling“, ma il sogno di esplorare ulteriormente le avventure di Marin e Wakana si è rivelato effimero.

Secondo le informazioni disponibili su Amazon Japan, non ci sono attualmente piani per ulteriori volumi o spin-off, lasciando i fan con un senso di incompletezza. La sorte di “My Dress-Up Darling” sembra quindi concentrarsi interamente sulla seconda stagione dell’anime, che potrebbe anche integrare eventi tratti dallo spin-off. Questo potrebbe rappresentare un’ultima opportunità per i fan di vedere Marin e Gojo in azione, in un mix di emozioni e avventure che solo loro sanno offrire.

Il futuro di “My Dress-Up Darling” si preannuncia ricco di aspettative e sorprese, ma la chiusura dello spin-off lascia un sapore dolce-amaro, invitando i fan a prepararsi per un finale che, si spera, possa soddisfare le loro aspettative.

