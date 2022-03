MUBI: le nuove uscite di Aprile 2022

Ecco le nuove uscite di Aprile 2022 su MUBI, piattaforma streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film.

MUBI: proposte di qualità per cinefili online

Grazie a MUBI è possibile riappropriarsi di un cinema con proposte selezionate da tutto il mondo, attingendo materiale artistico realizzato da registi iconici che hanno fatto la storia della Settima Arte e da autori emergenti. MUBI è anche un produttore e distributore di nuovi film ambiziosi, da poter vedere esclusivamente sulla piattaforma.

MUBI è la più grande comunità di cinefili online, disponibile in 190 paesi, con più di 12 milioni di membri in tutto il mondo. MUBI è disponibile online, sui dispositivi Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, sulle Smart TV LG e Samsung e sui dispositivi mobili iPad, iPhone e Android. L’abbonamento è di 9,99 euro al mese o di 71,88 euro per 12 mesi.

I titoli più importanti del mese di Aprile 2022

Il 2 aprile con “Uccellini e Uccellacci” del 1966, MUBI porta avanti la rassegna dedicata al grande Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita. Nello stesso mese verrà proposto “Porcile” del 1969 (9 Aprile) e “Edipo Re” del 1967 (16 Aprile).

Il 29 aprile è disponibile “Prayer for the Stolen“. Ambientato in un villaggio rurale del Messico dominato dal traffico di droga e dalla minaccia del traffico di esseri umani, il film è realizzato dai produttori di “Roma” e segna l’esordio alla regia con un lungometraggio di finzione dell’affermata regista Tatiana Huezo (“The Tiniest Place”, “Tempested”).

La raccolta ‘in crescita’ “Voci italiane Contemporanee” propone i lavori di due registe: “Punta sacra” (8 Aprile) documentario di Francesca Mazzoleni sulla vita della comunità dell’Idroscalo di Ostia, in particolare della famiglia al femminile di Franca; e “Le sorelle Macaluso” (22 Aprile) dramma famigliare di Emma Dante, in un viaggio tra infanzia e età adulta.

Per il Focus su Joaquim Trier dal 23 Aprile sarà disponibile della trilogia di Oslo, “Reprise” del 2006, mentre “Oslo, August 31ST” arriverà a Maggio. Il tre film (l’ultimo è “La persona peggiore del mondo” del 2021) hanno per protagonisti giovani fortemente connesse con il tessuto urbano della capitale Norvegese.

Il 17 aprile MUBI propone al suo pubblico “Songs for Drella” (1990) in ci il direttore della fotografia Edward Lachman immortala la reunion di Lou Reed e John Cale dopo la dissoluzione dei Velvet Underground, per registrare l’album “Songs for Drella”; album sulla vita, i sogni, le aspirazioni e le paure di Andy Warhol, mentore e manager della band.

Segnaliamo infine un dittico per celebrare Marcello Mastroianni con “Intervista” di Federico Fellini del 1987 disponibile dal 10 aprile, e “Marcello Mastroianni: mi ricordo, sì, io mi ricordo” di Anna Maria Tatò del 1997, disponibile dal 12 aprile.

MUBI APRILE 2022: TUTTE LE NOVITA’

1 Aprile: “Più Buio di Mezzanotte” di Sebastiano Riso

2 Aprile: “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo Pasolini

3 Aprile: “Tamara Drewe” di Stephen Frears

4 Aprile: “Mysterious Skin” di Gregg Araki

5 Aprile: “Persona” di Ingmar Bergman

6 Aprile: “My Fat Arse and I” di Yelyzaveta Pysmak

7 Aprile: “Baci Rubati” di François Truffaut

8 Aprile: “Punta Sacra” di Francesca Mazzoleni

9 aprile: “Edipo Re” di Pier Paolo Pasolini

10 Aprile: “Intervista” di Federico Fellini

11 Aprile: “The Dog Who Wouldn’t Be Quiet” di Ana Katz

12 Aprile: “Marcello Mastroianni: Mi Ricordo, sì, io mi ricordo” di Anna Maria Tatò

13 Aprile: “White Building” di Kavich Neang

14 Aprile “ Bloody Milk” di Hubert Charuel

Bloody Milk” di Hubert Charuel 15 Aprile: “ Irreversible” di Gaspar Noé

Irreversible” di Gaspar Noé 16 Aprile: “Porcile” di Pier Paolo Pasolini

17 Aprile: “Songs for Drella” di Edward Lachman

18 Aprile: “Lovers of the Arctic Circle” di Julio Medem

19 Aprile: “Shut Up and Play the Piano” di Philipp Jedicke

20 Aprile: “The Specials” di Olivier Nakache, Eric Toledano

21 Aprile: “Uncle Howard” di Aaron Brookner

22 Aprile: “Le Sorelle Macaluso” di Emma Dante

23 Aprile: “ Reprise” di Joachim Trier

Reprise” di Joachim Trier 24 Aprile: “ I Diari della Motocicletta” di Walter Salles

I Diari della Motocicletta” di Walter Salles 25 Aprile: “Undine” di Christian Petzold

26 Aprile: “Vergine Giurata” di Laura Bispuri

27 Aprile: “ Tempestad” di Tatiana Huezo

Tempestad” di Tatiana Huezo 28 Aprile: “Figaros Wolves” di Dominik Galizia

29 Aprile: “Prayers for the Stolen” di Tatiana Huezo

30 Aprile: “Le invasioni barbariche” di Denys Arcand

Roberta Rosella

14/03/2022