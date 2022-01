Mubi: la programmazione di febbraio

Tutte le novità più interessanti in arrivo a febbraio 2022 su Mubi, da “Cow” di Andrea Arnold a “Petite Maman” di Celine Sciamma, passando per i film romantici in occasione di San valentino.

A febbraio in esclusiva su Mubi arrivano “Petite Maman” e “Cow”

Mubi propone ai suoi utenti l’ultimo delizioso film di Céline Sciamma, recentemente uscito nelle sale cinematografiche italiane, “Petite Maman”. Una sorta di fiaba moderna sul rapporto tra madri e figlie, raccontata con dolcezza e eleganza. Il film è accompagnato da un focus che include anche “Tomboy”, “Diamante nero” e “La mia vita da zucchina”.

A febbraio arriva su Mubi anche “Cow”, l’ultimo lavoro di Andrea Arnold, presentato ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, nell’autunno 2021. E’ questo un documentario struggente dove le telecamere osservano per mesi la triste vita di una mucca da latte, come nessun documentarista ha mai fatto in precedenza. La Sciamma infonde questo lungometraggio della stessa passione con la quale ha raccontato le sue precedenti storie, da “American Honey” a “Fisch Tank”. Il modo compassionevole col quale riprende la mucca arriva ad essere struggente, portando lo spettatore a riflettere seriamente su quello che quest’animale fa per noi. Ad accompagnare “Cow” tre cortometraggi: “Milk” del 1998, “Dog” del 2001 e il candidato all’Oscar “Wasp” del 2003.

Le altre novità più interessanti in arrivo su Mubi

Per San Valentino un’intera sezione di film romantici che celebrano l’amore nelle sue innumerevoli forme. Tra le new entry del mese: “Un grande amore” di Leo McCarey e “The Pleasure of Love in Iran” di Agnès Varda.

In arrivo una sezione di nuovi film in lingua francese, tra i quali “Playlist”, “Honey Cigar” e “The Nigth Doctor”. Con “I padroni della notte” e “C’era una volta a New York” si omaggia James Gray, uno dei più importanti registi americani contemporanei. Il documentario “La piazza della mia città – Bologna e lo Stato Sociale”, di Paolo Santamaria, ci racconta il noto gruppo indie lontano dai riflettori del palcoscenico.

Per finire citiamo un’altra esclusiva Mubi, “Taste”, esordio alla macchina da presa di Le Bao, vincitore del premio speciale della giuria nella sezione Encounters della Berlinale. Un viaggio immersivo nei bassifondi di Ho Chi Minh City, dove un calciatore nigeriano è alla ricerca del suo posto nella società. Incontra quattro operaie, e insieme creano un’intima utopia per se stessi.

La programmazione completa di Febbraio 2022

DISTRIBUZIONI MUBI 1/2/2022 Le petit soldat Jean-Luc Godard JLG: leggenda della Nouvelle Vague 2/2/2022 Matangi/Maya/M.I.A. Steve Loveridge 3/2/2022 In Order of Disappearance Hans Petter Moland 4/2/2022 Incident by a Bank Ruben Östlund 5/2/2022 Pane e Tulipani Silvio Soldini Le Voci Italiane di Oggi 6/2/2022 Tomboy Céline Sciamma Focus su Céline Sciamma 7/2/2022 The Prince of Nothingwood Sonia Kronlund 8/2/2022 The Night Doctor Elie Wajeman Dalla Francia con Amore 9/2/2022 Another Day of Life Raúl de la Fuente, Damian Nenow 10/2/2022 Viramundo Pierre-Yves Borgeaud 12/2/2022 Cow Andrea Arnold Luminari ESCLUSIVA/DISTRIBUZIONI MUBI 12/2/2022 Diamante Nero Céline Sciamma Focus su Céline Sciamma 13/2/2022 La Mia Vita da Zucchina Claude Barras Focus su Céline Sciamma 14/2/2022 Un Grande Amore Leo McCarey La Stagione dell’Amore 15/2/2022 The Pleasure of Love in Iran Agnès Varda La Stagione dell’Amore 16/2/2022 Taste Le Bao Terre Inesplorate / I grandi festival: la Berlinale 17/2/2022 Bad Lucky Goat Samir Oliveros 18/2/2022 Petite Maman Céline Sciamma Luminari ESCLUSIVA/DISTRIBUZIONI MUBI 19/2/2022 La piazza della mia città – Bologna e Lo Stato Sociale Paolo Santamaria 20/2/2022 Piccola Patria Alessandro Rossetto Le Voci Italiane di Oggi 21/2/2022 Tracks John Curaan ESCLUSIVA/DISTRIBUZIONI MUBI 22/2/2022 The Carabineers Jean-Luc Godard JLG: leggenda della Nouvelle Vague 23/2/2022 Melancholia Lars Von Trier 24/2/2022 White Afro Akosua Adoma Owusu Akosua Adoma Owusu: Artist Focus 25/2/2022 TBC 26/2/2022 I Padroni della Notte James Gray James Gray: Un Dittico 27/2/2022 C’era Una Volta a New York James Gray James Gray: Un Dittico 28/2/2022 Jack and Diane Bradley Rust Gray

Maria Grazia Bosu

21/01/2022