Gli MTV Movie & TV Awards 2021, ospitati da Leslie Jones, si sono svolti questa domenica all’Hollywood Palladium di Los Angeles per onorare alcuni dei più grandi e migliori film e programmi televisivi. Disney + ha vinto alla grande con “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier” che si sono allontanati con 7 popcorn dorati.

Scarlett Johansson è stata premiata con il Generation Award, che celebra attori i cui diversi contributi sia al cinema che alla televisione li hanno trasformati in nomi familiari. L’attrice Black Widow si unisce ai precedenti destinatari Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne “The Rock” Johnson e Mike Myers. Gli altri vincitori del Generation Award includono Chris Pratt, Adam Sandler, Will Smith, Mark Wahlberg e Reese Witherspoon.

Sacha Baron Cohen è stato anche insignito del Comedic Genius Award. Nel suo discorso di accettazione, Cohen cerca di cancellare i suoi ex personaggi di Ali G, Borat e Bruno, mentre li interpreta.

In un toccante tributo, MTV ha onorato Chadwick Boseman con un premio per la migliore interpretazione in un film. I membri del pubblico si sono alzati in piedi per applaudire e celebrare la vittoria dell’attore scomparso.

Elenco completo dei vincitori

IL MIGLIOR FILM

A tutti i ragazzi: sempre e per sempre

MIGLIOR SPETTACOLO

WandaVision

MIGLIOR PERFORMANCE IN UN FILM

Chadwick Boseman – Black Bottom di Ma Rainey

MIGLIOR PERFORMANCE IN UNO SPETTACOLO

Elizabeth Olsen – WandaVision

MIGLIOR EROE

Anthony Mackie – Il falco e il soldato d’inverno

MIGLIOR BACIO

Chase Stokes e Madelyn Cline – Outer Banks

MIGLIOR PERFORMANCE COMEDICA

Leslie Jones – Coming 2 America

MIGLIOR CATTIVO

Kathryn Hahn – WandaVision

PRESTAZIONI INNOVATIVE

Pagina Regé-Jean – Bridgerton

MIGLIOR LOTTA

WandaVision – Wanda contro Agatha

PRESTAZIONI PIÙ SPAVENTATE

Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

MIGLIOR DUO

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) e Winter Soldier (Sebastian Stan)

MIGLIOR MOMENTO MUSICALE

“Edge of Great” – Julie and the Phantoms

Maria Bruna Moliterni

17 05 2021