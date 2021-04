Per celebrare il 100 ° anniversario del Motion Picture Television Fund, il consiglio di amministrazione e una lista di ospiti si sono riuniti virtualmente per annunciare una nuova campagna di raccolta fondi da 300 milioni di dollari che mira a sostenere i lavoratori del settore durante la pandemia COVID-19.

MPTF 100° anniversario: un’ambiziosa campagna per le future generazioni

Il presidente e CEO Bob Beitcher ha affermato che “la necessità non si è interrotta” durante la crisi sanitaria in corso, affermando che l’organizzazione ha continuato a sperimentare alti livelli di chiamate in entrata da una fascia demografica giovane.

“So, nel profondo delle mie ossa, quanto sia importante per MPTF celebrare il suo 100 ° anniversario con un’ambiziosa campagna, condotta nientemeno che da Jeffrey Katzenberg, per sbloccare le risorse finanziarie dal nostro generoso settore, per sostenere MPTF per le prossime generazioni “, ha detto Beitcher. “Il momento è adesso.”

Katzenberg, che fa parte del consiglio di amministrazione di MPTF, ha affermato che questa campagna di raccolta fondi rappresenta per noi “un’opportunità per guardare al futuro”. 100 milioni di dollari dei fondi raccolti saranno destinati alla ristrutturazione di parti chiave dell’hub di Woodland Hills, California, dell’MPTF e della sua struttura di residenza assistita. Gli altri 200 milioni di dollari saranno utilizzati per sostenere le loro riserve e costruire una dotazione finanziaria.

Passare il testimone

“Il nostro lavoro è assicurarci di passare il testimone dell’MPTF alla prossima generazione in condizioni ancora migliori di quelle che abbiamo ricevuto dai nostri predecessori”, ha detto Katzenberg. Quando George Clooney si è unito per la prima volta al pannello, ha scherzato dicendo che avrebbe parlato con la Warner Bros per mettere all’asta la sua tuta di Batman e Robin.

“È considerato uno dei grandi momenti della storia del cinema, la mia interpretazione di Batman”, ha detto Clooney. Clooney, che fa parte anche del consiglio di amministrazione della MPTF, ha detto di sentirsi “straordinariamente orgoglioso” di far parte di questa organizzazione che gli permette di trasmettere fortuna ad altre persone.

“Poi è divertente stare con le persone che ami”, ha detto Clooney. “Io, nella mia professione, sono stato molto fortunato. Lo so, sono il primo a capire che la fortuna va condivisa. La fortuna deve essere data ad altre persone “. Yvette Nicole Brown, che è un membro del consiglio di amministrazione di NexGen di MPTF, ha definito la raccolta fondi un ottimo modo per restituire al settore da cui è stata “benedetta in mille modi”.

Il cinema continuerà a vivere

“Capiamo tutti come ci si sente quando si è giù”, ha detto Brown. “Quindi, quando sei su, metti la tua parte per la persona che è giù e, si spera, se hai il tuo momento [giù], qualcuno metterà un po’per te.”

Quando si parla del futuro dell’industria dell’intrattenimento, Jim Gianopulos, membro del consiglio di amministrazione della MPTF e CEO di Paramount Pictures, ha detto a Variety che l’esperienza teatrale è sempre stata unica e continuerà a vivere. “Le persone sono ansiose di tornare al cinema per la pura esperienza”, ha detto Gianopulos. ”

Maria Bruna Moliterni

30 ⁄ 04 ⁄ 2021