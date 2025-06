Movieplayer e Ciné: Un Evento Cinematografico Imperdibile a Riccione dal 1° al 4 Luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a vivere un momento di grande fermento a Riccione, dove si svolgerà Ciné – Giornate di Cinema 2025. Questo evento, dedicato agli operatori del settore, promette di offrire un ricco programma di anteprime, incontri e opportunità di networking. Movieplayer, un’importante realtà nel panorama dell’informazione cinematografica e parte del gruppo editoriale Netaddiction, si unisce a questa manifestazione come media partner ufficiale, contribuendo a rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Movieplayer e la sua Collaborazione con Ciné

Movieplayer si distingue nel panorama italiano per la sua dedizione all’informazione legata al cinema e alle serie TV. Quest’anno, in occasione di Ciné – Giornate di Cinema 2025, l’azienda ha deciso di lanciare un’iniziativa originale chiamata “Un Gelato da Film“. Questa attività si svolgerà all’interno del Palazzo dei Congressi di Riccione, dove un carretto vintage offrirà gelati artigianali ispirati a famosi film. La gelateria Ciò di Riccione, gestita da Maurizio e Pierfrancesco, sarà responsabile della creazione di questi gusti unici.

La scelta della gelateria non è stata casuale; Movieplayer ha collaborato con Dissapore, un portale di riferimento nel settore enogastronomico italiano, per garantire un’accurata selezione dei gusti. Tra le proposte ci saranno gelati come “Pulp Fiction” con vaniglia variegata alla fragola, “Il Gattopardo” con mandorla e agrumi, “Notting Hill” con albicocca e menta, e “Mamma, ho perso l’aereo” con cioccolato al peperoncino. Questa varietà di gusti non solo celebra il cinema, ma offre anche un’esperienza sensoriale unica ai partecipanti.

Un Gelato da Film: Un’Iniziativa Creativa

“Un Gelato da Film” non è solo un modo per gustare deliziosi gelati, ma anche un’opportunità per coinvolgere il pubblico in un’attività interattiva. Gli ospiti della manifestazione saranno invitati a scattare una foto con la coppetta di Movieplayer, citare un film in cui il gelato gioca un ruolo significativo e condividere l’immagine sui social media, menzionando @movieplayer e utilizzando l’hashtag #GelatoDaFilm. Questa iniziativa mira a creare un legame tra il cinema e il cibo, due forme di intrattenimento che si completano a vicenda.

Fabrizio Marchetti, direttore marketing e advertising di Movieplayer, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come il cinema debba essere vissuto in sala, ma anche come possa integrarsi con altre passioni, come quella per il cibo. L’idea di proporre gelati artigianali di alta qualità rappresenta un modo originale per attrarre il pubblico e stimolare la loro curiosità. La scelta di gusti ispirati a film iconici aggiunge un tocco di creatività all’evento, rendendolo memorabile.

Ciné – Giornate di Cinema 2025: Un’Occasione da Non Perdere

Ciné – Giornate di Cinema 2025 si svolgerà a Riccione dal 1° al 4 luglio 2025, e rappresenta un’importante occasione per professionisti e appassionati del settore cinematografico. L’evento non solo offrirà anteprime di film attesi, ma anche momenti di incontro e scambio tra i vari attori dell’industria. Movieplayer, con la sua presenza attiva, si conferma come un interlocutore fondamentale nel panorama del cinema italiano, contribuendo a creare sinergie tra il mondo del cinema e quello della gastronomia.

La manifestazione si preannuncia ricca di eventi, incontri e opportunità di networking, rendendo Riccione un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema. Con iniziative come “Un Gelato da Film“, Movieplayer continua a promuovere la cultura cinematografica, creando esperienze che uniscono il grande schermo e il piacere del palato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!