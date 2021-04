All’interno di un caffè improvvisato situato nel lussuoso Rosewood Hotel di Hong Kong, l’attrice-produttrice locale Josie Ho siede di fronte all’attore britannico Julian Sands. Entrambi stanno prestando la massima attenzione al regista Mike Figgis mentre spiega la scena che stanno per filmare.

Mother Tongue: Hong Kong in rappresentanza di Los Angeles

Ciò che veniva detto non poteva essere sentito da lontano, nonostante il set fosse insolitamente silenzioso. Si sono sussurrati tra loro comparse multirazziali e altri membri dell’equipaggio impegnati a preparare lo scatto successivo. Tutti aspettavano pazientemente il segnale del regista.

“Normalmente ho un set molto tranquillo”, ha detto Figgis (regista di “Leaving Las Vegas” e “Affari interni”) a Variety sul set di “Mother Tongue”, un thriller misterioso d’essai. È tra gli ultimi sforzi di 852 Films, società di produzione co-diretta da Ho e dal marito Conroy Chan. “Ho chiesto molto il silenzio. Tutta la mia tecnica è basata sul silenzio, basata sul parlare in silenzio e in modo intimo con gli attori “. Il due volte candidato all’Oscar ha trascorso quasi cinque mesi a Hong Kong, in silenzio.

Come la città, il progetto è un ibrido culturale

Con una sceneggiatura scritta dallo scrittore americano Bruce Wagner (“Maps to the Stars”, “Wild Palms”), “Mother Tongue” segue il viaggio di un’attrice pluripremiata, interpretata da Ho (“Contagion”, “Lucky Day”). Il personaggio è coinvolto in una relazione con una donna più giovane interpretata dall’attrice franco-giapponese Minami (“Minamata”, “Battle Royale”) mentre cerca la figlia scomparsa alle spalle del suo partner. Ho interpreta anche un’amara sorella gemella.

“È piuttosto surreale”, ha detto il regista britannico. Inizialmente, il film doveva essere girato a Los Angeles, dove è ambientata la storia. Ma le circostanze sono cambiate nel 2020 a causa della pandemia COVID-19 e 852 Films ha deciso di girare il progetto a Hong Kong, dove il coronavirus è stato meglio contenuto e la troupe era disponibile. Tuttavia, tutti sul set dovevano fare un test COVID giornaliero.

La sostituzione di Hong Kong per Los Angeles poneva molteplici sfide. Figgis ha dovuto evitare dettagli che potrebbero tradire la posizione reale e le scene delle auto hanno dovuto essere capovolte, poiché il traffico a Hong Kong viaggia su un lato diverso della strada. Scegliere di lavorare con una troupe locale di Hong Kong – molti dei quali avevano lavorato ai film degli autori Wong Kar-wai e Johnnie To – piuttosto che portare la sua squadra è stata un’esperienza intrigante per Figgis.

Una film operistico molto teatrale

Anche se Ho porta il titolo di produttore – e il film è in gran parte la sua visione, secondo Figgis – è in gran parte concentrata sui due personaggi che sta interpretando. Ciò significa che i principali doveri del produttore spettano a Chan, che si è sforzato di mantenere un equilibrio e ha facilitato la comunicazione sul set.

“Abbiamo dovuto esaminare attentamente la fattibilità delle riprese a Hong Kong”, ha detto Chan. “Con il clima attuale, metti fuori un piano, corri con esso e vedi dove deve essere regolato. Per gli affari non è facile. Ma abbiamo intrapreso quella missione e ci siamo quasi “.

Il film dovrebbe essere completato nel 2022 e mirerà a essere lanciato nei principali festival cinematografici internazionali. Nessun agente di vendita è stato ancora nominato. Ho ha scelto di seguire da vicino la direzione di Figgis, che è molto preciso su come gli attori esprimono la sua visione. “Devo davvero ringraziarlo per avermi insegnato così tanto”, ha detto Ho sul set. “Mike ha separato [le riprese] dai miei ruoli. Finiamo di girare prima un ruolo e poi l’altro. ”

Ho ha descritto il film come molto operistico. Non ho mai fatto un film come questo prima “, ha detto. “È una storia molto contorta, che mostra la verità dell’umanità.” Mike e Bruce hanno descritto il film come una tragedia greca. È quasi come uno spettacolo teatrale.

Maria Bruna Moliterni

29 ⁄ 04 ⁄ 2021