Mostra del Cinema di Venezia 2023: ecco il calendario delle proiezioni

Si avvicina l’edizione numero ottanta della Mostra del Cinema di Venezia, durante la quale come ogni anno saranno proiettati in anteprima i film più attesi della stagione cinematografica internazionale, ovviamente con un occhio di riguardo per le produzioni del nostro Paese. Dopo l’annuncio della lista di opere selezionate dentro e fuori concorso, è stato comunicato anche il calendario ufficiale delle proiezioni.

Andiamo a scoprire, giorno per giorno, le anteprime di maggiore interesse della Biennale Cinema 2023.

Mercoledì 30 agosto

In concorso

Comandante di Edoardo De Angelis

Fuori concorso

L’Ordine Del Tempo di Liliana Cavani

Giovedì 31 agosto

In concorso

El Conde di Pablo Larraìn

di Pablo Larraìn Ferrari di Michael Mann

di Michael Mann Dogman di Luc Besson

Venerdì 1 settembre

In concorso

Poor Things di Yorgos Lanthimos

di Yorgos Lanthimos Finalmente L’Alba di Saverio Costanzo

di Saverio Costanzo Bastarden di Nicolaj Arcel

Sabato 2 settembre

In concorso

Maestro di Bradley Cooper

di Bradley Cooper Adagio di Stefano Sollima

Fuori concorso

The Palace di Roman Polanski

Domenica 3 settembre

In concorso

The Killer di David Fincher

di David Fincher La Meravigliosa Storia Di Henry Sugar di Wes Anderson

di Wes Anderson La Bête di Bertrand Bonello

Lunedì 4 settembre

In concorso

Priscilla di Sofia Coppola

Fuori concorso

Coup De Chance di Woody Allen

Martedì 5 settembre

In concorso

Enea di Pietro Castellitto

Fuori concorso

Hit Man di Richard Linklater

Mercoledì 6 settembre

In concorso

Io Capitano di Matteo Garrone

di Matteo Garrone Origin di Ava Duvernay

Giovedì 7 settembre

In concorso

Lubo di Giorgio Diritti

Venerdì 8 settembre

In concorso

Memory di Michelle Franco

di Michelle Franco Hors-Saison di Stéphane Brizé

Sabato 9 settembre

Fuori concorso