Moscerine Film Festival 2025: I cortometraggi premiati e il successo della manifestazione per bambini

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Moscerine Film Festival 2025 ha chiuso i battenti con un grande successo, celebrando il talento dei più giovani cineasti. Questa manifestazione, dedicata a cortometraggi realizzati da bambini e bambine, si è svolta a Roma, coinvolgendo il Nuovo Cinema Aquila e il Broadway. L’evento, promosso dall’associazione Le Moscerine insieme a Cleverage, Tadàn Produzioni e SmileVision, ha ricevuto il supporto del Ministero della Cultura, Per Chi Crea, SIAE, V Municipio Roma Capitale e 8 per Mille della Chiesa Valdese. Scopriamo insieme i cortometraggi premiati e i piccoli autori che si sono distinti in questa edizione.

I premi del Moscerine Film Festival 2025

Nina Baratta, direttrice artistica del festival, ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico. “Quest’anno è stato un grande successo di pubblico, tantissima la partecipazione nei due cinema coinvolti. Soprattutto è stato segnato dalla felicità dei bambini che hanno partecipato,” ha dichiarato. La madrina dell’evento, Margot Sikabonyi, ha avuto il compito di presentare la cerimonia di premiazione, affiancata da giovani presentatori come Federico Cervelli, Maia Graziani, Alessandro Feraco e Aria Pellisari, tutti in linea con l’età dei partecipanti.

Il festival ha visto un ex-aequo per il miglior cortometraggio, con due opere che hanno colpito la giuria: “Luna” di Kosta Grkovic, proveniente dalla Serbia, e “I sognatori” di Marina Giuffrida, che esplora la condivisione di sogni e incubi. In un contesto di partecipazione e inclusione, il miglior cortometraggio documentario è stato “La partita” di Valerio Armati, che racconta la vita quotidiana di una persona ipovedente. La migliore sceneggiatura è stata attribuita a “Sunny Days” di Maxvell William Andrews, una narrazione che affronta il superamento di momenti difficili.

Riconoscimenti e premi speciali

Il festival ha visto anche premi per le migliori interpretazioni. Fabio Galloni è stato premiato come miglior attore per la sua performance in “Back to school”, mentre le attrici Petra del Tosto, per “Ma vatte a fa’ un tuffo”, e Julia Princigalli, per “Help me my parents became influencer”, hanno condiviso il titolo di migliori attrici.

Tra gli altri riconoscimenti, “Paper Love” di Jeremi Rzadowski ha vinto il premio per la miglior idea originale e il premio Lanterna Magica. “La partita” di Valerio Armati ha ricevuto anche il Premio Distribuzione Zalab, con una menzione speciale per “Pinocchia e Pinocchietta alla scoperta dello spazio” di Caterina Pallini e Lida Montali. “Escape room” di Francesca Romana Sannibale ha conquistato il Premio Produzione di Tadàn Produzioni, mentre “Cat & Fish” di Nilram Ranjbar ha ottenuto il Premio Romics.

I cortometraggi delle scuole premiati

Un’attenzione particolare è stata riservata ai cortometraggi realizzati dalle scuole, premiati con il Moscerino d’Oro. Tra i vincitori, “C’era una volta 2.0” della Classe 2B dell’I.C. IV Novembre di Arezzo, “Sola” di Shanti Epiard-Orogino e Maya Lionti, e “Il coraggio di osare” della Bottega dei Giovani Talenti e Titta, provenienti dagli Istituti Comprensivi di Via Anagni, Via Laparelli e Simonetta Salacone di Roma. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno e la creatività dei giovani cineasti, che hanno saputo esprimere le loro storie attraverso il linguaggio del cinema.

Il Moscerine Film Festival 2025 ha dimostrato ancora una volta di essere un’importante piattaforma per i giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di esprimere la propria creatività e di essere riconosciuti per il loro lavoro.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!