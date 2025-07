Morto Kenneth Colley, l’ammiraglio Piett di Star Wars: addio a un grande del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Kenneth Colley, l’attore britannico famoso per il suo ruolo dell’ammiraglio Piett nella celebre saga di Star Wars, è deceduto lunedì 30 giugno 2025, all’età di 87 anni. La notizia è stata comunicata dal suo agente, Julian Owen, attraverso un annuncio ufficiale che ha rivelato i dettagli delle circostanze della sua morte.

La malattia e il ricovero

Colley era stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta, un evento che ha segnato l’inizio di una serie di complicazioni per la sua salute. Durante il ricovero, l’attore ha contratto il Covid-19, che ha portato a una grave polmonite. Nonostante le difficoltà, Kenneth Colley ha affrontato la malattia con serenità, circondato dall’affetto dei suoi amici più cari, che hanno potuto stargli vicino fino all’ultimo momento.

La carriera di Kenneth Colley

La carriera di Kenneth Colley si è estesa per oltre sei decenni, durante i quali ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema, del teatro e della televisione. Tra i suoi ruoli più noti, oltre a quello dell’ammiraglio Piett in “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi“, spiccano le sue interpretazioni in film iconici come “Brian di Nazareth” dei Monty Python e “Firefox – Volpe di fuoco” di Clint Eastwood. Colley ha dimostrato la sua versatilità interpretativa, passando da ruoli drammatici a personaggi comici con grande maestria.

Nel 2012, ha ripreso il suo celebre ruolo nell’animazione “Lego Star Wars: The Empire Strikes Out“, dimostrando la sua capacità di adattarsi a nuove forme di intrattenimento e di continuare a essere una figura amata dai fan di tutte le età.

Riconoscimenti e legami con il teatro

Il comunicato del suo agente ha descritto Colley come uno dei migliori attori caratteristi, capace di interpretare una vasta gamma di ruoli. Ha lavorato instancabilmente nel corso della sua carriera, spaziando dal teatro al cinema e alla televisione. Tra le sue interpretazioni più significative, si ricorda il suo ruolo di Gesù in “Brian di Nazareth” e le sue apparizioni in opere di Ken Russell, dove ha interpretato personaggi malvagi e eccentrici.

Uno dei ruoli che Colley ha amato di più è stato quello di Estragon nella produzione teatrale di “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, messa in scena nel 2014 al Cockpit Theatre di Londra. Questo ruolo ha rappresentato un momento significativo nella sua carriera, evidenziando la sua abilità nel portare in vita personaggi complessi e sfaccettati.

Kenneth Colley lascia un’eredità duratura nel mondo dello spettacolo, e il suo contributo al cinema e al teatro sarà ricordato da generazioni di appassionati.

