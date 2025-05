Morto George Wendt, l’amatissimo Norm di “Cin Cin”, a 76 anni a Los Angeles

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

George Wendt, noto per il suo ruolo iconico nella celebre sitcom “Cin Cin”, è deceduto serenamente nel sonno all’età di 76 anni nella sua residenza di Los Angeles. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia, lasciando un vuoto nel cuore dei fan e degli amanti della comicità americana. Wendt, con la sua ironia e umanità, ha saputo conquistare il pubblico, diventando un simbolo di un’epoca dorata della televisione.

La carriera di George Wendt: dai teatri di Chicago al successo televisivo

Nato a Chicago il 17 ottobre 1948, George Wendt proveniva da una famiglia con radici irlandesi e tedesche. La sua carriera artistica iniziò nei primi anni ’70, quando si unì alla compagnia di improvvisazione Second City, un trampolino di lancio per molti talenti comici. La sua abilità nel creare personaggi memorabili lo portò a entrare nel cast di “Saturday Night Live”, dove interpretò il famoso “superfan” dei Chicago Bears, Bob Swerski. Questo ruolo mise in evidenza il suo stile diretto e la sua capacità di far ridere il pubblico con una comicità semplice ma incisiva.

Il vero successo arrivò con “Cin Cin”, andata in onda dal 1982 al 1993. Wendt interpretò Norm Peterson, un personaggio che divenne rapidamente un favorito del pubblico. Norm era un contabile che si trasformò in un appassionato assaggiatore di birra, un sogno che rifletteva l’amore di Wendt per la comicità e il suo talento nel rendere ogni scena memorabile. La sua performance gli valse sei nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comica, un riconoscimento che sottolinea il suo impatto nel panorama televisivo.

Un attore versatile: dal piccolo schermo al grande schermo

Oltre al suo successo in televisione, George Wendt ha avuto una carriera cinematografica altrettanto ricca. Ha recitato in film come “Dreamscape – Fuga nell’incubo”, “Fletch – Un colpo da prima pagina” e “Amore per sempre” con Mel Gibson. La sua versatilità si manifestò anche in apparizioni in videoclip, come nel celebre “Black or White” di Michael Jackson, dove interpretò il padre di Macaulay Culkin.

Wendt ha continuato a lavorare in televisione anche dopo “Cin Cin”, apparendo in serie come “Colombo”, “Sabrina, vita da strega” e “Portlandia”. Nel 1995, tentò di lanciare una sitcom a suo nome, “The George Wendt Show”, ma la serie fu cancellata dopo pochi episodi. La sua carriera teatrale include un debutto a Broadway nel 1998 e un ruolo nel musical “Hairspray”, dove interpretò Edna Turnblad, dimostrando la sua versatilità come attore.

La vita privata di George Wendt e il suo lascito

George Wendt era sposato dal 1978 con l’attrice Bernadette Birkett, che prestava la voce alla moglie invisibile di Norm in “Cin Cin”. La coppia ha avuto tre figli e Wendt era anche zio dell’attore comico Jason Sudeikis, noto per il suo ruolo in “Ted Lasso”. La sua vita familiare era caratterizzata da un forte legame con i suoi cari, e il suo amore per la birra si rifletteva anche nel libro pubblicato nel 2009, “Drinking With George: A Barstool Professional’s Guide to Beer”, un’opera che celebrava l’arte di bere birra con umorismo.

La scomparsa di George Wendt segna la fine di un’era per molti fan della televisione. Il suo personaggio di Norm Peterson rimarrà per sempre impresso nella memoria collettiva, rappresentando non solo un’icona della sitcom americana, ma anche un simbolo di amicizia e convivialità. La sua eredità continua a vivere attraverso le risate che ha regalato e i ricordi che ha creato nel cuore di milioni di spettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!