Mortal Kombat: rilasciata la data di uscita del trailer

Il primo trailer del nuovo film di “Mortal Kombat” sarà rivelato giovedì 18 febbraio, dando ai fan del picchiaduro il loro primo vero sguardo alla produzione. La pellicola proverà a ridare giustizia, dopo precedenti film deludenti, al celebre gioco arcade, che fece esordio nelle sale giochi nel 1992.

“Mortal Kombat”: le immagini rilasciate finora

In precedenza, la New Line Cinema e la Warner Bros. Pictures hanno anticipato qualche filmato e rilasciato immagini ufficiali, ma il trailer di questa settimana sarà il primo vero sguardo esteso al film, che è a soli due mesi dall’uscita nelle sale e sulla piattaforma di streaming HBO Max.

L’annuncio, che arriva dall’account Twitter ufficiale del film, non rivela nient’altro di rilievo, ma fornisce un nuovo sguardo a Joe Taslim nei panni di Sub-Zero.

“Mortal Kombat” è diretto da Simon McQuoid, che fa il suo debutto alla regia con l’aiuto dei produttori James Wan (“The Conjuring”), Todd Garner e degli scrittori Greg Russo, Dave Callaham e Oren Uziel. La storia del film è nuova e originale e riavvierà il precedente franchise di “Mortal Kombat”.

Il cast del nuovo adattamento cinematografico

Per quanto riguarda il cast del film, ad aprire la strada c’è Lewis Tan, che interpreta Cole Young, il protagonista del film e nuovo personaggio originale.

Insieme a Tan c’è Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Raiden, Mehcad Brooks come Jackson “Jax” Briggs, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Sub-Zero, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer come Mileena, Matilda Kimber come Emily Young, Laura Brent come Alison Young, Elissa Cadwell come Nitara e Daniel Nelson come Kabal.

“Mortal Kombat” uscirà il 16 aprile 2021. Il primo giorno non sarà solo nelle sale, ma sarà anche disponibile tramite HBO Max.

Federica Contini

17/02/2021