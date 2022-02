Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, il premio Oscar Morgan Freeman (“Million Dollar Baby”), la star di “Yellowstone” Cole Hauser e l’attrice di “Thor” Jaimie Alexander sono stati scelti per recitare nel thriller “The Minute You Wake Up Dead”.

Morgan Freeman, sceriffo integerrimo

Milestone Studios sta producendo il film, che segue la vicenda di un agente di cambio (Hauser) in una piccola città del sud che viene coinvolto in una truffa assicurativa con un vicino di casa (Alexander). Thurmond Fowler (Freeman), sceriffo della città per oltre quattro decenni, lavora seriamente per cercare di svelare il mistero che avvolge il misfatto, finendo per scoprire più di quanto si aspettasse.

La pellicola si avvale della sceneggiatura originale di Timothy Holland, e sarà diretta da Michael Mailer (“Heart Of Champions”) e prodotta dal veterano di Hollywood Andrew Stevens ( The Whole Nine Yards ). Dawn Bursteen e Alan B. Bursteen dei Milestone Studios sono i produttori esecutivi.

Dawn Bursteen di Milestone e Alan B. Bursteen hanno affermato:

“Non potremmo essere più entusiasti di avere un cast così stellare con talenti unici a bordo. Morgan Freeman è uno degli attori più acclamati e rispettati a livello mondiale, insieme al formidabile versatile e talentuoso Cole Hauser e all’attrice meravigliosamente dotata Jaimie Alexander compongono un cast straordinario e ideale per il film. Inoltre, siamo entusiasti di lavorare con il regista visionario Michael Mailer e il produttore veterano, Andrew Stevens, su questo intelligente thriller di suspense”.

Gli impegni dell’attore

Morgan Freeman è attualmente impegnato con “Paradise Highway” della Lionsgate con Juliette Binoche, Frank Grillo e Cameron Monaghan, e con “A Good Person” della MGM con Florence Pugh, Celeste O’Connor e Molly Shannon.

Freeman è rappresentato da CAA e Sloane, Offer, Weber & Dern, Hauser da APA e Brillstein Entertainment Partners e Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman e Alexander da Atlas Artists, United Talent Agency e Ginsburg Daniels Kallis.

Roberta Rosella

01/02/2022