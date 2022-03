Morbius tra le strade di Roma e Milano

A Roma in Piazza Caour e a Milano in Via Dante presso il Castello Sforzesco è stata mostrata la trasformazione del Dottor Michael Morbius in un’affissione 3D in digital animation on air sui maxi led Urban Vision.

Morbius: l’antieroe della Marvel a Roma e Miliano

L’installazione è stata realizzata in occasione dell’uscita cinematografica solo al cinema dal 31 marzo di “Morbius” diretto da Daniel Espinosa con Jared Leto protagonista. Il film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia mette in scena l’antieroe della Marvel, brillante scienziato affetto da leucemia trasformato in vampiro. Si tratta della terza pellicola del Sony’s Spider-Man Universe dopo “Venom” (2018) e “Venom – La furia di Carnage” (2021). Nel cast tra gli interpreti sono presenti anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Il personaggio dei fumetti della Marvel è stato creato dallo scrittore Roy Thomas e illustrato da Gil Kane, e ha fatto la sua apparizione per la prima volta in “Amazing Spider-Man (prima serie) n. 101” nell’ottobre del 1971.

Ecco la sinossi ufficiale

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.