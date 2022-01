Morbius: rimandata la data di uscita

“Morbius”, lo spinoff di “Spider-Man”, interpretato da Jared Leto, uscirà nelle sale statunitensi con tre mesi di ritardo.

Morbius: un’attesa interminabile per vederlo al cinema

I fan dei fumetti dedicati a questo intrigante personaggio dovranno aspettare ancora un po’ per vedere uno dei vampiri più iconici della Marvel Comics fare il suo debutto sul grande schermo.

Sony Pictures ha deciso di spostare la data di uscita di “Morbius” di tre mesi, queste le dichiarazioni dello studio rese ieri. Il film, parte dell’universo cinematografico di “Spider-Man” della Sony (da non confondere con l’MCU della Disney) e debutterà il 1 aprile 2022 anziché il 28 gennaio. Di conseguenza anche l’uscita italiana prevista per il 3 febbraio subirà delle modifiche.

Sono già stati molti i rinvii per “Morbius”: il film avrebbe dovuto debuttare il 10 luglio 2020, ma il COVID-19 e le relative restrizioni hanno portato a uno slittamento. Mentre la pandemia infuriava, “Morbius” ha subito varie posticipazioni: il 31 luglio 2020, quindi il 19 marzo 2021, poi l’8 ottobre 2021, infine il 21 gennaio 2022, prima di arrivare alla data del 28 gennaio anch’essa rigettata a causa della variante Omicron.

I successi della Sony

Sony ha appena riscosso un enorme successo al botteghino sia con “Spider-Man: No Way Home” che con “Venom: La furia di Carnage”, quindi ha senso che provi a dare a “Morbius” una nuova possibilità in un momento in cui la situazione sanitaria terrorizza gran parte del pubblico. Lo studio sta anche pianificando un altro spin-off indipendente basato sul villain di Spidey Kraven the Hunter, quindi la posta in gioco è alta.

Sony ha ottenuto la licenza per il personaggio di Spider-Man e i diritti dei suoi vari antagonisti e alleati dalla Marvel in un accordo che precede il passaggio principale della società di fumetti nel cinema e la sua acquisizione da parte della Walt Disney Company.

In “Morbius”, Jared Leto interpreta l’antieroe Michael Morbius. Il film è diretto da Daniel Espinosa e ha come co-protagonisti Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Roberta Rosella

04/01/2022