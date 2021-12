Morbius: poster ufficiale e scena esclusiva

Al CCXP Worlds 2021, Sony ha rilasciato una nuova clip di “Morbius”, il prossimo film ambientato nell’universo di Spider-Man di Sony, in cui Jared Leto interpreta il mezzo vampiro mostruoso. Morbius fa parte del progetto di Sony per costruire un universo cinematografico con i cattivi di Spider-Man, situato nella stessa realtà e sdoppiato come Venom/Tom Hardy. On line anche il poster ufficiale.

Morbius: i cattivi di Spider-Man

“Morbius” segue la storia delle origini del dottor Michael Morbius, un uomo con una malattia del sangue rara e mortale e pronto a fare tutto il possibile per trovare una cura. Sfortunatamente, questo significa trasformarsi in un mezzo vampiro assetato di sangue che depreda gli umani. In modo simile a Venom, Morbius intende introdurre un antieroe che non ha paura di uccidere le sue vittime e che userà i suoi poteri appena acquisiti per terrorizzare i criminali peggiori di lui. Inoltre, Morbius è in qualche modo collegato ai piani futuri di Sony con Spider-Man, anche se nessuno sa con certezza quali siano effettivamente questi futuri sviluppi.

L’ultimo trailer di “Morbius” fa riferimento a più iterazioni con Spider-Man, con cenni agli eventi vissuti sia da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe che da Andrew Garfield nel franchise di breve durata di “The Amazing Spider-Man”. Il trailer ha anche un ingegnoso easter-egg con il costume di Spider-Man di Tobey Maguire e cita il Venom di Hardy per nome, portando i fan a chiedersi cosa stia succedendo esattamente dietro le telecamere. Anche Michael Keaton potrebbe riprendere il suo ruolo nel MCU, e sembra proprio che i film di supereroi di Sony e Disney diventeranno parte della stessa continuità.

Clip: La trasformazione

Un unico universo riunito

Finora, Sony e Disney hanno lasciato i loro film di supereroi in universi separati, ma da quando l’MCU ha dato il via al Multiverso, tutto è diventato possibile. “Spider-Man: No Way Home” includerà Doctor Octopus interpretato da Alfred Molina, Electro interpretato da Jamie Foxx, Green Goblin con il volto di Willem Dafoe e, come rivelato di recente, Sandman interpretato da Thomas Haden Church e Lizard da Rhys Ifans.

Inoltre, “Venom: La furia di Carnage” ha già infranto la barriera tra i film di Sony e il MCU. È giusto dire, quindi, che Morbius potrebbe essere il primo film a mostrare le conseguenze di “Spider-Man: No Way Home”.

Diretto da Daniel Espinosa e tratto da una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless, “Morbius” uscirà nelle sale americane il 28 gennaio 2022, mentre in quelle italiane il 3 febbraio 2022.

Chiaretta Migliani Cavina

06/12/2021