Moon Knight: Oscar Isaac il nuovo supereroe della Marvel

I Marvel Studios hanno presentato lunedì sera il primo trailer della serie Disney Plus “Moon Knight”, lanciando ufficialmente la lista del 2022 per il Marvel Cinematic Universe.

Il trailer ufficiale di “Moon Knight”

Oscar Isaac interpreta Marc Spector, un ex agente affetto da un profondo disturbo dissociativo con personalità multiple.

Nel trailer, Marc non riesce a distinguere la vita reale dai suoi sogni. Gioca con un cubo di Rubik, incapace di addormentarsi. In preda alle sue crisi di panico, salta giù dal letto ritrovandosi con un piede incatenato, dimenticandosi di essere stato lui stesso a legarsi la notte prima. Dopo aver visitato un museo sull’antico Egitto, ha una visione di Khonshu, in seguito incontra il cattivo di Ethan Hawke, un leader di una setta che incoraggia Marc ad abbracciare l’oscurità dentro di sé. Il trailer si conclude con Marc avvolto nel costume di Moon Knight che picchia brutalmente qualcuno sul pavimento di un bagno.

A differenza di tutte le precedenti serie dei Marvel Studios per Disney Plus, basate sui personaggi esistenti, “Moon Knight” traccia un percorso nuovo di zecca. Una serie di personaggi completamente nuova e una trama che non ha chiara la connessione iniziale all’MCU. Facendo il suo debutto nei fumetti Marvel nel 1975, Moon Knight inizialmente aveva superpoteri basati sulle fasi lunari, ma le interazioni più recenti hanno mantenuto le sue abilità mortali, aiutate da sofisticati gadget. Ciò ha portato i fan dei fumetti a confrontare il personaggio con il supereroe della DC Comics Batman.

“Moon Knight” è interpretato da Hawke e May Calamawy. Jeremy Slater (“The Umbrella Academy”) è il creatore e il capo sceneggiatore, con Mohamed Diab e il team di Justin Benson e Aaron Moorhead alla regia.

Lo spettacolo inaugura il secondo anno dei Marvel Studios nelle serie TV per Disney Plus, insieme ai suoi lungometraggi. Previsto anche nel 2022 “She-Hulk”, una commedia con Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Renée Elise Goldsberry, Josh Segarra e Jameela Jamil.

18\01\2022

Michela De Paolis