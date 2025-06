Monica Setta presenta “Donne al Bivio Show”: un programma all’insegna dell’ironia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Monica Setta si prepara a lanciare il suo nuovo programma “Donne al Bivio Show“, che andrà in onda in prima serata su Rai 2 il 24 giugno e il 1º luglio. Con un approccio fresco e ironico, la conduttrice intende raccontare storie di donne, ma non solo. La scelta di utilizzare l’ironia come filo conduttore della trasmissione promette di rendere gli appuntamenti speciali un momento di intrattenimento e riflessione.

Il lancio del programma e lo spot promozionale

Per promuovere il suo nuovo show, Monica Setta ha realizzato uno spot che gioca con la leggerezza e l’autoironia. Indossando una camicia fucsia e tenendo in mano un mazzo di peonie bianche, la conduttrice si rivolge al pubblico con un messaggio diretto: “Queste peonie bianche me le porto a casa, lo studio lo cambiamo completamente. Torniamo in prima serata con un titolo completamente nuovo: Storie al Bivio Show“. La Setta anticipa anche che ci saranno interviste a donne e uomini, promettendo una sorpresa straordinaria, il che ha suscitato curiosità tra i fan.

La realizzazione dello spot ha richiamato alla mente la famosa imitazione di Giulia Vecchio nel programma “GialappaShow“, un dettaglio che non è passato inosservato. Infatti, la Setta ha taggato la sua imitatrice, suggerendo un possibile avvicinamento tra le due, specialmente dopo le polemiche passate riguardanti l’imitazione stessa. Questo elemento aggiunge un ulteriore strato di interesse al lancio del programma.

Gli ospiti e l’ironia nel programma

Monica Setta non si è limitata a presentare il suo show, ma ha anche scherzato sugli ospiti che parteciperanno alle puntate. Nella didascalia che accompagna il post promozionale, la conduttrice ha descritto gli ospiti come “discretamente sconosciuti”, un commento che riflette l’ironia che caratterizzerà la trasmissione. Tra i primi ospiti annunciati ci sono nomi come Rosaria Ballestrieri, Maria Giovenca, Carmen Delli Tolli e Antonino Vaccarrone, accompagnato dalla moglie Eusebia e dai figli Reo, Teo e Meo, oltre ai cugini nobili, i famosi Costantinopoli.

La Setta ha invitato il pubblico a unirsi a lei per serate di musica, ironia e incontri “straordinari”, utilizzando emoticon per enfatizzare il tono giocoso del messaggio. Questo approccio potrebbe rivelarsi vincente, poiché la combinazione di leggerezza e contenuti significativi potrebbe attrarre un pubblico variegato.

Aspettative e curiosità per il programma

Con l’approccio scelto da Monica Setta, ci si aspetta che “Donne al Bivio Show” riesca a catturare l’attenzione del pubblico, non solo per le storie raccontate, ma anche per il modo in cui verranno presentate. La scelta di puntare sull’ironia potrebbe rivelarsi una strategia efficace per affrontare temi importanti, rendendoli accessibili e coinvolgenti.

La curiosità per la “sorpresa straordinaria” rimane alta, e molti si chiedono se Giulia Vecchio avrà un ruolo nel programma. Tuttavia, ciò che è certo è che la Setta ha deciso di abbracciare un tono più leggero, suggerendo che le tensioni passate potrebbero essere state superate. Con l’avvicinarsi delle date di messa in onda, l’attesa cresce e il pubblico è pronto a scoprire cosa ha in serbo la conduttrice.

