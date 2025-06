Money Road: Il nuovo show di Sky Original tra glamour e gioco delle tentazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo programma Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, prodotto da Blu Yazmine e trasmesso da Sky Original, ha debuttato con un evento esclusivo che ha mescolato elementi di esperimento sociale e festa milanese. La location scelta per questa serata unica è stata The Sanctuary, situato nella vivace zona di Porta Genova a Milano. L’atmosfera creata è stata un mix intrigante di glamour e avventura, perfetta per introdurre il concept del programma.

Un evento coinvolgente e interattivo

Durante la serata di lancio, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di partecipare a un gioco di tentazioni, dove ogni scelta aveva un costo. All’ingresso, a ciascun partecipante sono stati distribuiti dei soldi finti, da utilizzare in vari corner allestiti all’interno dello spazio. Tra le attrazioni disponibili, vi erano una stanza dedicata ai massaggi, un banco di gelati artigianali, hamburger gourmet, un cartomante e persino un astrologo. Le regole del gioco erano chiare: i soldi ricevuti non erano sufficienti per soddisfare tutte le tentazioni, costringendo gli ospiti a prendere decisioni strategiche su come spendere il loro “budget”. Coloro che riuscivano a resistere e a risparmiare una parte del denaro, avevano la possibilità di riscattare un gadget finale, rendendo l’esperienza ancora più intrigante.

La presenza di celebrità e riflessioni personali

Tra i volti noti presenti all’evento, Fabio Caressa, conduttore dello show, ha fatto il suo ingresso accompagnato da Benedetta Parodi e dalle sue figlie Eleonora e Matilde. Eleonora ha già condiviso con il padre l’avventura di “Pechino Express”, mentre Matilde sta iniziando a farsi notare nel panorama musicale. Caressa, con un sorriso, ha condiviso la sua “tentazione” più grande: la moglie. Ha scherzato sul fatto che ogni giorno si sveglia con una nuova dolcezza che lei ha deciso di provare, rendendo la sua sfida quotidiana quella di limitare il consumo di queste delizie. La sua riflessione mette in luce il tema centrale dello show, che invita a considerare il prezzo delle tentazioni quotidiane.

Il messaggio di Money Road

Money Road va in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW, con repliche disponibili su TV8. Il messaggio del programma è chiaro e diretto: ogni tentazione ha un prezzo, anche se si tratta di gettoni finti. Questo concetto invita a riflettere sulle scelte quotidiane e sul valore che diamo alle nostre decisioni. Con un format che combina intrattenimento e introspezione, Money Road si propone di coinvolgere il pubblico in un’esperienza che va oltre il semplice divertimento, stimolando una riflessione più profonda sulle tentazioni e sui sacrifici che siamo disposti a fare per ottenerle.

