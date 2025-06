Mondiale per Club 2025: tutto quello che c’è da sapere sulle partite e le trasmissioni in Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Mondiale per Club 2025 si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, segnando la 21° edizione della competizione. Quest’anno, il torneo presenta un nuovo formato che include 32 squadre, tra cui le italiane Inter e Juventus. Gli appassionati di calcio potranno seguire tutte le 63 partite in diretta su DAZN, mentre Mediaset offrirà la possibilità di vedere alcune partite in chiaro per chi non è abbonato.

Le trasmissioni di Mediaset: un accordo vantaggioso

Grazie a un accordo di sublicenza, Mediaset garantirà la trasmissione di una partita al giorno in chiaro. Le migliori sfide della competizione saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming sul sito di Sport Mediaset. Questo permetterà a un pubblico più ampio di seguire le gesta delle squadre in campo, rendendo il torneo accessibile anche a chi non ha un abbonamento a DAZN.

Partite in chiaro della fase a gironi

Le prime partite della fase a gironi sono già state programmate e trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset. Ecco il calendario delle partite che gli spettatori potranno seguire:

15 giugno, ore 2 : Inter Miami – Al Ahly

: – 15 giugno, ore 21 : PSG – Atletico Madrid

: – 16 giugno, ore 21 : Chelsea – Los Angeles FC

: – 17 giugno, ore 18 : Fluminense – Borussia Dortmund

: – 18 giugno, ore 3 : Monterrey – Inter

: – 19 giugno, ore 3 : Juventus – Al Ain

: – 19 giugno, ore 21 : Inter Miami – Porto

: – 20 giugno, ore 21 : Flamengo – Chelsea

: – 21 giugno, ore 21 : Inter – Urawa

: – 22 giugno, ore 18 : Juventus – Wydad

: – 23 giugno, ore 21 : Atletico Madrid – Botafogo

: – 24 giugno, ore 21 : Benfica – Bayern

: – 26 giugno, ore 3 : Inter – River Plate

: – 26 giugno, ore 21: Juventus – Manchester City

Dal 28 giugno al 13 luglio si svolgerà la fase finale del torneo, con il calendario delle partite che sarà definito in base alle squadre che si qualificheranno.

Mondiale per Club Show: approfondimenti quotidiani

Mediaset arricchisce ulteriormente la sua offerta con il programma “Mondiale per Club Show“, che andrà in onda ogni giorno in diretta su Italia 1 dalle 14 alle 15. Questo spazio sarà dedicato a sintesi, highlights delle partite e interviste, offrendo un’analisi completa del torneo. La conduzione del programma sarà affidata a Benedetta Radaelli e Monica Bertini, che si alterneranno per presentare le novità e i momenti salienti della competizione.

Con un palinsesto ricco e variegato, il Mondiale per Club 2025 promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti del calcio, con la possibilità di seguire le migliori squadre del mondo in azione.

