Modifiche alla programmazione televisiva per Pasquetta: Amici di Maria De Filippi salta l’appuntamento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il lunedì di Pasquetta porta con sé cambiamenti significativi nella programmazione televisiva, coinvolgendo sia Mediaset che Rai. Quest’anno, anche il popolare programma Amici di Maria De Filippi non andrà in onda, lasciando gli appassionati a chiedersi quando tornerà. Scopriamo insieme i dettagli delle modifiche al palinsesto e cosa ci attende nei prossimi giorni.

Perché Amici non va in onda il 21 aprile

Lunedì 21 aprile, il programma Amici di Maria De Filippi non sarà trasmesso. Questa decisione, come avviene ogni anno, è stata presa dalla direzione di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha scelto di non mandare in onda uno dei programmi più seguiti del suo palinsesto, considerando che il lunedì di Pasquetta porta a una riduzione significativa del pubblico.

Di solito, Amici è programmato per le 16:10, ma in questa occasione gli spettatori dovranno rinunciare all’appuntamento. Anche il programma Uomini e Donne subirà la stessa sorte, creando una situazione di dispiacere tra i fan di Maria De Filippi. Al posto di Amici, Canale 5 trasmetterà la serie The Family II e il film Il desiderio di Amy, parte della serie di Rosamunde Pilcher.

Unica eccezione è rappresentata da Ilary Blasi, che non solo condurrà la diretta serale di The Couple, ma apparirà anche per dieci minuti nel pomeriggio con il suo nuovo game show, mantenendo così una presenza nel palinsesto di Pasquetta.

Quando torna in onda Amici di Maria De Filippi

Gli appassionati di Amici possono tirare un sospiro di sollievo: il programma tornerà in onda martedì 22 aprile. L’appuntamento sarà fissato nuovamente alle 16:10, come da consuetudine. Dopo la pausa di Pasquetta, il pubblico potrà godere di un nuovo episodio, seguito da dieci minuti di The Couple.

È importante notare che la messa in onda del Serale di Amici non subirà modifiche. La puntata di sabato 19 aprile ha riscosso un buon successo e il programma tornerà regolarmente sabato 26 aprile, mantenendo il suo consueto format e la sua popolarità tra i telespettatori.

Nuovo palinsesto Mediaset per Pasquetta

Le modifiche al palinsesto di Mediaset sono iniziate già venerdì 18 aprile, e oggi, lunedì di Pasquetta, il pubblico potrà seguire una programmazione a tema spirituale e non solo. Ecco alcuni dei programmi in onda:

8:44 – I grandi misteri della Bibbia – La ricerca del Sacro Graal

– – La ricerca del 10:00 – Santa Messa

– 13:40 e 16:00 – The Couple , pillole

– , pillole 19:40 – Avanti un altro story

– 21:20 – The Couple – Una vittoria per due

Questa programmazione riflette la volontà di Mediaset di mantenere alta l’attenzione del pubblico, proponendo contenuti adatti al periodo festivo.

Modifiche al palinsesto Rai per Pasquetta

Anche la Rai ha apportato modifiche significative alla sua programmazione in occasione di Pasquetta. La rete ha scelto di evitare trasmissioni che potrebbero risultare poco attrattive per il pubblico, optando per repliche e film.

Oggi, in particolare, è stato confermato il terzo appuntamento stagionale con Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela. In questo episodio, il conduttore guiderà gli spettatori attraverso le strade di Istanbul, esplorando la città tra passato e presente.

Su Rai 3, il tema religioso sarà al centro della programmazione con il film Fatima di Marco Pontecorvo, che narra la storia delle celebri apparizioni del 1917. Questa scelta riflette l’intento della rete di offrire contenuti significativi e in linea con il periodo pasquale, cercando di attrarre un pubblico interessato a temi spirituali e culturali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!