Modifiche alla programmazione di Rai 1 in occasione dei funerali di Papa Francesco

Sabato 26 aprile 2025, si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, un evento che avrà un impatto significativo sulla programmazione televisiva, in particolare su Rai 1. La rete ha deciso di sospendere tre dei suoi programmi più seguiti, dimostrando così il rispetto dovuto a un momento di grande importanza per la comunità cattolica e non solo. Le modifiche riguardano i programmi “L’Eredità“, “Ciao Maschio” e “Affari Tuoi“, che non andranno in onda come previsto.

Cambiamenti nella programmazione di Rai 1

Per sabato 26 aprile, Rai 1 aveva programmato una puntata speciale de “L’Eredità“, condotta da Marco Liorni, che doveva andare in onda in prima serata. Questo appuntamento sarebbe stato anticipato da “Affari Tuoi“, il noto game show dedicato ai pacchi, e seguito dal talk show “Ciao Maschio“, condotto da Nunzia De Girolamo. Tuttavia, in segno di rispetto per la cerimonia funebre, tutti e tre i programmi sono stati cancellati, come confermato dal giornalista Giuseppe Candela.

La puntata speciale de “L’Eredità” è stata riprogrammata per domenica 27 aprile, mentre il game show di Liorni tornerà in onda questa sera, riprendendo così la sua normale programmazione. Anche “Affari Tuoi” tornerà nella consueta fascia dell’access prime time, riprendendo il suo format abituale.

In prima serata, la programmazione di Rai 1 subirà ulteriori modifiche: la commedia “Quasi Orfano” verrà sostituita dal film “Wonder“, un cambiamento che riflette l’importanza del giorno e la necessità di adattare i contenuti al contesto.

Impatto sullo speciale di Affari Tuoi

Un altro aspetto da considerare riguarda lo speciale di “Affari Tuoi“, previsto per il 2 maggio. In questa puntata, Stefano De Martino avrebbe dovuto riunire il cast di “Stasera Tutto è Possibile“, un evento molto atteso dai fan. Tuttavia, a causa delle recenti modifiche al palinsesto, anche questo speciale è stato posticipato al 4 maggio, come confermato da Candela.

Attualmente, non è chiaro quali programmi sostituiranno quelli previsti per sabato sera su Rai 1. Tuttavia, è lecito supporre che la rete trasmetterà contenuti informativi e di approfondimento dedicati ai funerali di Papa Francesco, per fornire ai telespettatori un’adeguata copertura di un evento di tale rilevanza.

La decisione di Rai 1 di modificare la programmazione dimostra un forte senso di responsabilità e rispetto nei confronti di un momento che segna la storia della Chiesa e della società.

