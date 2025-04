Modifiche al palinsesto televisivo per Pasqua 2025: ecco cosa non andrà in onda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

In occasione delle festività pasquali, il palinsesto televisivo subisce significative variazioni, con la sospensione di alcuni programmi e la programmazione di contenuti alternativi. Pasqua 2025, che cade il 20 aprile, non fa eccezione. Scopriamo quali trasmissioni non saranno disponibili e come le reti si adattano a questo periodo festivo.

Cambiamenti nel palinsesto per Pasqua 2025

Ogni anno, le festività come Pasqua portano a un cambiamento nel palinsesto delle principali reti televisive italiane. Questo avviene per offrire al pubblico contenuti più leggeri e festivi, spesso a scapito di programmi abituali. Quest’anno, ad esempio, non andranno in onda le nuove puntate di “Verissimo” e “Che Tempo Che Fa”. “Verissimo”, il noto talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è particolarmente amato per le interviste a celebrità del mondo dello spettacolo. Durante il weekend di Pasqua, invece delle nuove puntate, verranno riproposte le interviste più significative degli ultimi mesi.

Nella puntata di sabato, gli spettatori hanno potuto rivedere interviste a personaggi noti come Tina Cipollari e le sorelle Carrisi, figlie del celebre Al Bano. La puntata di domenica 20 aprile presenterà un’intervista esclusiva con Laura Pausini, seguita da Paolo Bonolis e Selvaggia Lucarelli. Questo approccio consente di mantenere viva l’attenzione del pubblico, pur non presentando nuove interviste.

Anche “Che Tempo Che Fa”, il programma di intrattenimento condotto da Fabio Fazio su NOVE, subirà una pausa prolungata. La trasmissione non andrà in onda per oltre un mese, riprendendo solo il 4 maggio 2025. Questo stop è una consuetudine per il programma, che si prende una pausa in occasione delle festività.

Altri programmi in pausa durante le festività

Oltre ai già citati “Verissimo” e “Che Tempo Che Fa”, anche altri programmi di Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, subiranno modifiche nel loro palinsesto. “Uomini e Donne”, un programma di grande successo, non andrà in onda il lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, e nemmeno il venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione. Durante questi giorni, il programma sarà sostituito, ma tornerà regolarmente il resto della settimana con nuove puntate, continuando a seguire le dinamiche del trono over e del trono classico.

Anche “Amici 24” subirà un cambiamento: sebbene la quinta puntata del Serale sia andata in onda come previsto, il programma pomeridiano, inizialmente programmato per lunedì 21 aprile, verrà posticipato a martedì 22 aprile. Questo cambiamento è stato comunicato per garantire che il pubblico possa seguire il programma senza interruzioni significative durante la settimana successiva.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!